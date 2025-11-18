FOTO, VIDEO / Veliki broj ljudi u Vukovaru: "Glas zadrhti, a oko zasuzi. Sjećanja ne blijede, a ne blijedi ni ponos..."

Jozo Tomić zadnji je liječnik koji je liječio Sinišu Glavaševića: "Prije njihovog ulaska previo sam mu uho u podrumu, a do tada sam ga poznavao samo preko radija. Čekali smo njegov glas, njegovo izvješće kao da će reći da smo slobodni, motivirao je narod, s ljubavlju je govorio o gradu i narodu, o hrabrosti ljudi. Nije nikada plakao da nema hrane, hrane je bilo, gladan, ali je bilo - valjda je zato morao platiti cijenu."

"Nema te granate, čelika koji će pobijediti duh"

Opisao je najveće izazove s kojima se susreo tada:

"Neizvjesnost što će biti s cijelim gradom i svim tim ljudima koji su ostali, stari, žene, djeca. Zašto su ostali? Da nije bilo njih, mi ne bi bili tamo. Ako nemate motivaciju braniti što, onda je gotovo. To je njima najviše smetalo i zato je ubijano civilno stanovništvo, za kaznu jer su ostali. Nema te granate, čelika koji će pobijediti duh, može kratko. Tko domovinu nema, taj o domovini sanja."

"Nisam bio u stanju raditi"

"Najteži dan mi je bio kada su doveli brata i sestru od 7 i 10 godina, bili su izranjavanji, majka ih je išla prevesti djedu koji ima podrum i na cesti je pala granata, majka je ubijena, a oni izranjavani. Nisam bio dalje u stanju raditi", govori nam liječnik drhtavim glasom i sa suzama u očima.

Tomić je rekao da je njegova snaga nakon tih događaja bila supruga i djeca: "Da nije bilo njih, ne znam. Prvih pet, šest dana nisam mogao spavati, kažem supruzi moram leći na zemlju, ne mogu spavati u krevetu. Počne padati adrenalin, uznemirenost u duši, grozno, da nije bilo njih otišao bih. Najveći su teret moje rehabilitacije podnijele supruga i djeca. Supruzi sam se ispovijedao, njoj sam plakao."