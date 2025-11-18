34. godišnjica stradanja
FOTO, VIDEO / Veliki broj ljudi u Vukovaru: "Glas zadrhti, a oko zasuzi. Sjećanja ne blijede, a ne blijedi ni ponos..."
Kolonom sjećanja i komemorativnim programima u Vukovaru obilježava se Dan sjećanje na žrtvu Vukovara 1991. godine i 34. godišnjica stradanja toga grada u Domovinskom ratu.
Ove godine Kolonu sjećanja predvode braniteljice Vukovara, uz članove obitelji poginulih, nestalih i umrlih branitelja, kao i same vukovarske branitelje.
Tijekom gotovo tromjesečne opsade Vukovara u ljeto i jesen 1991. godine poginulo je 450 branitelja i 1350 civila, od toga 86 djece. Bez jednog ili oba roditelja ostalo je 858 djece, ranjeno je više od 2500 ljudi, a mnogi su zatočeni i odvedeni u logore.
Od 1740 nestalih i smrtno stradalih osoba u Domovinskom ratu, čiji posmrtni ostaci još nisu pronađeni, 328 ih je iz Vukovara i 451 s područja Vukovarsko-srijemske županije.
8 Objava
09:18
prije 7 min.
U Vukovaru veliki broj ljudi
09:09
prije 17 min.
Branko Borković: Očekujemo da mladi počnu graditi na temeljima koje smo im postavili. Želimo im ljepšu budućnost
Branko Borković, posljednji zapovjednik obrane Vukovara poznat po svom ratnom nadimku Mladi jastreb, pričao je s našim Ivanom Hrstićem u Vukovaru uoči Kolone sjećanja. Na početku je odgovorio na pitanje kako očekuje da će se stvari dalje razvijati.
"Možemo to biblijski usporediti - narod koji polako treba izaći iz pustinje i naći svoj mirni tok mirne vode. Smjena generacija je pred nama. Očekujemo da mladi počnu graditi na ovim temeljima koje smo mi postavili i želimo im ljepšu i bolju budućnost", rekao je Borković.
08:50
prije 36 min.
Liječnik ratne vukovarske bolnice: Glas zadrhti, a oko zasuzi. Sjećanja ne blijede, a ne blijedi ni ponos na ljude koji su tamo bili
Jozo Tomić, liječnik ratne vukovarske bolnice, bio je gost naše Nine Kljenak u N1 Studiju uživo i opisao svoje iskustvo tijekom opsade i pada Vukovara.
"Tamo sam bio cijele vrijeme i radio na kirurgiji i previjanju, odlazio na teren po zadatku kada je trebalo dovesti ranjenike. To je bilo to do pada, kada je pao oni su išli u bolnici, to je bio 21. kada su nas skupili u jednu sobu da ne vidimo što rade", započeo je liječnik.
"Bitka je izgubljena, ali smo dobili najvažnije - državu"
"Osjećam se teško. Teško je imati čvrst glas i bistro oko, glas zadrhti, a oko zasuzi, kako godine dolaze, stariji ljudi sve više imaju taj problem. Sjećanja ne blijede kao i što ne blijedi ponos na sve ljude koji su tamo bili - civili, vojnici, liječnici, sestre. Sav narod koji je bio tamo je dao svoj obol, snagu za državu i za Vukovar. Nažalost, bitka je izgubljena, ali smo dobili najvažnije - državu koju moramo čuvati jer ju neće nitko sačuvati osim nas samih", dodao je.
Jozo Tomić zadnji je liječnik koji je liječio Sinišu Glavaševića: "Prije njihovog ulaska previo sam mu uho u podrumu, a do tada sam ga poznavao samo preko radija. Čekali smo njegov glas, njegovo izvješće kao da će reći da smo slobodni, motivirao je narod, s ljubavlju je govorio o gradu i narodu, o hrabrosti ljudi. Nije nikada plakao da nema hrane, hrane je bilo, gladan, ali je bilo - valjda je zato morao platiti cijenu."
"Nema te granate, čelika koji će pobijediti duh"
Opisao je najveće izazove s kojima se susreo tada:
"Neizvjesnost što će biti s cijelim gradom i svim tim ljudima koji su ostali, stari, žene, djeca. Zašto su ostali? Da nije bilo njih, mi ne bi bili tamo. Ako nemate motivaciju braniti što, onda je gotovo. To je njima najviše smetalo i zato je ubijano civilno stanovništvo, za kaznu jer su ostali. Nema te granate, čelika koji će pobijediti duh, može kratko. Tko domovinu nema, taj o domovini sanja."
"Nisam bio u stanju raditi"
"Najteži dan mi je bio kada su doveli brata i sestru od 7 i 10 godina, bili su izranjavanji, majka ih je išla prevesti djedu koji ima podrum i na cesti je pala granata, majka je ubijena, a oni izranjavani. Nisam bio dalje u stanju raditi", govori nam liječnik drhtavim glasom i sa suzama u očima.
Tomić je rekao da je njegova snaga nakon tih događaja bila supruga i djeca: "Da nije bilo njih, ne znam. Prvih pet, šest dana nisam mogao spavati, kažem supruzi moram leći na zemlju, ne mogu spavati u krevetu. Počne padati adrenalin, uznemirenost u duši, grozno, da nije bilo njih otišao bih. Najveći su teret moje rehabilitacije podnijele supruga i djeca. Supruzi sam se ispovijedao, njoj sam plakao."
08:32
prije 53 min.
Posljednji izvještaj Siniše Glavaševića
Pogledajte posljednji izvještaj Siniše Glavaševića poslan iz Vukovara.
08:28
prije 58 min.
Kristina već 34 godine traži oca: "Znamo da je ubijen, ali dok ne nađeš kost ipak se nadaš"
Već 34 godine Sandra i Kristina traže svoje očeve, nestale u Domovinskom ratu.
Svoje priče podijelile su s našom Katarinom Plantak.
08:01
prije 1h
U više desetaka općina Hrvati u BiH se prisjetili žrtve Vukovara
U više desetaka općina u Bosni i Hercegovini Hrvati su se prisjetili žrtve Vukovara i Škabrnje priključujući se brojnim sredinama u Hrvatskoj koje su izrazile pijetet povodom 34. godišnjice najvećeg stradanja u Domovinskome ratu.
U Širokom Brijegu prigodnom molitvom i paljenjem svijeća na Trgu širokobrijeških žrtava odana je počast žrtvama Vukovara, Škabrnje i svim žrtvama Domovinskog rata.
U Ljubuškom je nakon svete mise održana tradicionalna procesija od Vukovarske ulice do Trga dr. Franje Tuđmana, a okupljeni su zapalili svijeće u znak zahvalnosti i poštovanja prema poginulim braniteljima.
Grude su obilježile dan molitvom i paljenjem svijeća, dok su mladi donijeli svijeće s natpisima "Vukovar" i "1991." te oblikovali križ, simbolizirajući sjećanje na heroje.
Svijeću je na središnjem spomen obilježju u Livnu položila predsjedateljica Vijeća miniistara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto.
U Tomislavgradu su također zapaljene svijeće i baklje, a odana je počast junaku Vukovara nedavno pokopanom Jeanu Michelu Nicolieru.
Skupina hodočasnika iz Središnje Bosne prešla je 260 kilometara i stigla je danas u Vukovar gdje je dočekana emotivnim podrškama i riječima zahvalnosti.
Vitez je u sklopu večeri sjećanja organizirao okupljanje pod nazivom "Večer sjećanja na Vukovar – Da se nikada ne zaboravi".
U Žepču su građani paljenjem svijeća odali počast žrtvama Vukovara kod Središnjeg spomenika poginulim braniteljima, izražavajući zajedništvo i trajno sjećanje.
Orašje je organiziralo najbrojniju kolonu dosad, njih 91, koja je uključivala dragovoljce, veterane, ratne invalide i djecu poginulih branitelja, koja će sutra stići u Vukovar i priključiti se Koloni sjećanja.
U Neumu je tradicionalno obilježen pad Vukovara mimohodom i paljenjem svijeća uz Vukovarsku ulicu, dok je transparent s natpisom "Vukovar" izvješen na magistralnom putu.
Mostar će se, kao i svake godine, na dan pada Vukovara prisjetiti žrtve grada heroja. Iz svih mostarskih crkava vjernici u procesijama dolaze prema Vukovarskoj ulici gdje se pale svijeće i moli za žrtve.
08:00
prije 1h
Škabrnja se prisjeća stradanja civila i branitelja
Uz Vukovar, i Škabrnja 18. studenoga obilježava 34. godišnjicu stradanja civila i branitelja u napadu koji su pod zapovjedništvom Ratka Mladića počinili pripadnici bivše JNA te srpskih paravojnih postrojba.
Napad na Škabrnju počeo je 18. studenoga 1991. godine rano ujutro iz dva smjera. Jedna kolona tenkova i oklopnih transportera s kamionima pješaštva došla je preko Zemunika Gornjeg, a druga iz smjera Biljana Donjih.
Glavni udar i težište napada agresora bili su na zapadnom ulazu u Škabrnju, kod zaseoka Ambar i Ražovljeve glavice, gdje su uz žestoku vatrenu potporu iz neprijateljskih uporišta i zrakoplovstva angažirane jake tenkovsko-pješačke snage JNA, srpske paravojne snage SAO Krajine i dobrovoljačke skupine iz Srbije i Bosne i Hercegovine.
Do središta sela i crkve Velike Gospe paravojne snage i pripadnici JNA došli su tek predvečer tjerajući ispred tenkova zarobljene branitelje i civile kao živi štit.
Civili, pretežito žene, djeca i starije osobe, koji su se skrili u podrumima i drugim zaklonjenim prostorima, nasilno su tjerani van, ubijani i masakrirani. Stotinjak civila, uglavnom žena i djece, zarobili su i odveli u Benkovac.
Po okončanju napada Škabrnja je spaljena i u potpunosti uništena, crkva je do temelja srušena, a cijelo je područje minirano. Oni civili koji su bili pošteđeni kasnije su predani hrvatskoj strani u mjestu Pristegu, a muškarci su zatočeni u kninskim logorima te kasnije razmijenjeni.
Na dan napada mučki je ubijeno i masakrirano 43 civila i 15 hrvatskih branitelja, a ukupno je u Domovinskom ratu Škabrnja imala 56 civilnih žrtava i 25 poginulih branitelja. Nakon rata još je šestero mještana stradalo od zaostalih minsko-eksplozivnih sredstava.
Do oslobođenja u Vojno-redarstvenoj operaciji Oluja 1995. godine u Škabrnji je ubijeno 86 osoba.
Za zločine u Škabrnji osuđena je samo nekadašnja medicinska sestra Zorana Banić. Bila je optužena i osuđena za kršenje međunarodnog prava, odnosno za sudjelovanje u napadu i ubijanju stanovništva u Škabrnji 18. studenoga 1991.
Najprije je u odsutnosti osuđena na 20 godina zatvora, a po uhićenju u Švicarskoj 2001. i izručenju Hrvatskoj na ponovljenom suđenju bila je osuđena na 13 godina zatvora. Nakon poništenja te odluke na još jednom ponovljenom suđenju osuđena je na deset godina, a Vrhovni sud smanjio je tu kaznu na šest godina.
Iz zatvora je izašla u listopadu 2007. godine
U programu Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, na obilježavanju 34. obljetnice stradanja Škabrnje, sudjelovat će potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, ministar gospodarstva Ante Šušnjar, ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković, ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan, ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić te ministar turizma i sporta Tonči Glavina.
Središnji program obilježavanja 34. obljetnice stradanja Škabrnje počinje ujutro komemorativnim programom, slijedi Kolona sjećanja - Hodnja do Spomen-obilježja masovne grobnice i polaganje vijenaca, te potom sveta misa za sve stradale u Domovinskom ratu.
Program završava Hodnjom "Korak po korak“ do Spomen-obilježja na mjesnome groblju sv. Luke.
07:59
prije 1h
Obilježavanje Dana sjećanja na žrtvu Vukovara
U dvorištu vukovarske Nacionalne memorijalne bolnice "Dr. Juraj Njavro" prigodni komemorativni program "Vukovar, mjesto posebnog domovnskog pijeteta", uz sudjelovanje Klape Hrvatske ratne mornarice "Sv. Juraj" i glumca Darka Milasa započet će u 10 sati.
Odatle će se sudinici obilježavanja u Koloni sjećanja uputiti gradskim ulicama do Memorijalnog groblja žrtava iz Domovinskog rata, gdje će državna i druga izaslanstva položiti vijence i upaliti svijeće.
Dolazak u Vukovar najavila su izaslanstva Vlade i Hrvatskog sabora na čelu s premijerom Andrejom Plenkovićem i predsjednikom sabora Gordanom Jandrokovićem, dok predsjednik Republike Zoran Milanović neće doći zbog zdravstvenih tegoba.
U Koloni sjećanja i ove će godine koračati mladi u bijelim majicama s imenima poginulih i nestalih vukovarskih branitelja i braniteljica.
To je inicijativa "Umjesto njih" Studentskog katoličkog centra u Osijeku, koji na taj način želi svakom branitelju i braniteljici "vratiti lice, ime, priču i dostojanstvo" i time pokazati da sjećanje na njih ne blijedi nego živi u novim generacijama.
Molitvu za poginule, ubijene i nestale na Memorijalnom groblju će izmoliti đakovački i osječki nadbiskup i metropolit Marin Srakić, a misu zadušnicu, također na groblju, predvodit će šibenski biskup Tomislav Rogić.
Poslijepodne u 17 sati Vukovarci će se prisjetiti svih poginulih i nestalih u agresiji na njihov grad puštanjem svijetiljki niz Dunav, a u simboličnih 18,11 sati sa crkvenih tornjeva vukovarskih, ali i tornjeva diljem Hrvatske oglasit će se crkvena zvona.
