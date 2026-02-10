Napominju i da je na snazi naredba o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području RH, sukladno kojoj su subjekti obvezni prijaviti veterinarima povećana uginuća, pojavu kliničkih znakova koji mogu upućivati na influencu ptica te promjene u parametrima proizvodnje, u vidu smanjene nesivosti, smanjenog uzimanja vode ili hrane te lošije kvaliteta ljuske jaja. Dodatno, sva perad i ptice u zatočeništvu moraju se držati na način da je spriječen njihov kontakt s divljim pticama.