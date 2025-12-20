Može li se ptičja gripa širiti među ljudima? Znanstvenici pokazali kako bi se to moglo dogoditi

Znanstvenici su započeli s malim brojem zaraženih ptica i bez zaraženih ljudi. Rekreirali su izbijanje bolesti na peradarskoj farmi i prikazali dva scenarija: kada se zaražene ptice brzo izoliraju i uklone, ne dolazi do zaraze ljudi; međutim, ako se eutanazija peradi ne provede ili se provede prekasno, zarazi se više radnika.