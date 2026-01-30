Oglas

novi slučaj ptičje gripe

Veterinarska komora poziva vlasnike životinja na oprez: "To je od presudne važnosti"

author
Hina
|
30. sij. 2026. 18:04
Virus
Ilustracija / Unsplash

Nakon što je potvrđen novi slučaj ptičje gripe u Hrvatskoj, Hrvatska veterinarska komora pozvala je u petak sve vlasnike životinja, peradi i ptica da u slučaju pojave bilo kakvih simptoma bolesti ili neuobičajenog ponašanja kod životinja bez odgode kontaktiraju najbližu veterinarsku stanicu.

Oglas

Podsjetimo, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva izvijestilo je ranije u petak da je laboratorijskom pretragom Hrvatski veterinarski institut - Centar za peradarstvo potvrdio influencu ptica podtip H5N1 u tri labuda u Koprivničko-križevačkoj županiji.

Veterinarska komora u svom priopćenju ističe ključnu ulogu veterinara u ranom prepoznavanju, kontroli i sprječavanju širenja ove zarazne bolesti, kao i u zaštiti zdravlja životinja i ljudi.

"Podsjećamo da su na snazi propisane biosigurnosne mjere koje uključuju obvezno sprječavanje kontakta peradi i ptica s divljim pticama, odvajanje pojedinih vrsta peradi, zabranu korištenja površinskih voda za napajanje, provođenje pojačanih higijenskih i dezinfekcijskih postupaka te korištenje zaštitne opreme na objektima gdje se drže ptice. Ujedno, pozivamo sve vlasnike životinja, peradi i ptica, ali i širu javnost, da u slučaju pojave bilo kakvih simptoma bolesti ili neuobičajenog ponašanja kod životinja bez odgode kontaktiraju najbližu veterinarsku stanicu", poručili su iz Hrvatske veterinarske komore. 

Pravovremena reakcija i stručna procjena veterinara od presudne su važnosti za učinkovitu provedbu biosigurnosnih mjera i sprječavanje daljnjeg širenja bolesti, dodali su.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
Influenca ptica hrvatska veterinarska komora ptičja gripa

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ