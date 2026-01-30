Veterinarska komora poziva vlasnike životinja na oprez: "To je od presudne važnosti"

"Podsjećamo da su na snazi propisane biosigurnosne mjere koje uključuju obvezno sprječavanje kontakta peradi i ptica s divljim pticama, odvajanje pojedinih vrsta peradi, zabranu korištenja površinskih voda za napajanje, provođenje pojačanih higijenskih i dezinfekcijskih postupaka te korištenje zaštitne opreme na objektima gdje se drže ptice. Ujedno, pozivamo sve vlasnike životinja, peradi i ptica, ali i širu javnost, da u slučaju pojave bilo kakvih simptoma bolesti ili neuobičajenog ponašanja kod životinja bez odgode kontaktiraju najbližu veterinarsku stanicu", poručili su iz Hrvatske veterinarske komore.