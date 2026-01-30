Veterinarska komora poziva vlasnike životinja na oprez: "To je od presudne važnosti"

Nakon što je potvrđen novi slučaj ptičje gripe u Hrvatskoj, Hrvatska veterinarska komora pozvala je u petak sve vlasnike životinja, peradi i ptica da u slučaju pojave bilo kakvih simptoma bolesti ili neuobičajenog ponašanja kod životinja bez odgode kontaktiraju najbližu veterinarsku stanicu.
Oglas
Podsjetimo, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva izvijestilo je ranije u petak da je laboratorijskom pretragom Hrvatski veterinarski institut - Centar za peradarstvo potvrdio influencu ptica podtip H5N1 u tri labuda u Koprivničko-križevačkoj županiji.
Veterinarska komora u svom priopćenju ističe ključnu ulogu veterinara u ranom prepoznavanju, kontroli i sprječavanju širenja ove zarazne bolesti, kao i u zaštiti zdravlja životinja i ljudi.
"Podsjećamo da su na snazi propisane biosigurnosne mjere koje uključuju obvezno sprječavanje kontakta peradi i ptica s divljim pticama, odvajanje pojedinih vrsta peradi, zabranu korištenja površinskih voda za napajanje, provođenje pojačanih higijenskih i dezinfekcijskih postupaka te korištenje zaštitne opreme na objektima gdje se drže ptice. Ujedno, pozivamo sve vlasnike životinja, peradi i ptica, ali i širu javnost, da u slučaju pojave bilo kakvih simptoma bolesti ili neuobičajenog ponašanja kod životinja bez odgode kontaktiraju najbližu veterinarsku stanicu", poručili su iz Hrvatske veterinarske komore.
Pravovremena reakcija i stručna procjena veterinara od presudne su važnosti za učinkovitu provedbu biosigurnosnih mjera i sprječavanje daljnjeg širenja bolesti, dodali su.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas