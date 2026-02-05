Potvrđen drugi slučaj influence ptica u Koprivničko-križevačkoj županiji

Zbog visokog rizika od pojave i širenja influence ptica, kao i u svrhu njezina ranog otkrivanja i sprječavanja daljnjeg širenja, na čitavom području Republike Hrvatske na svim objektima na kojima se drži perad i/ili ptice u zatočeništvu potrebno je kontinuirano provoditi biosigurnosne mjere propisane naredbom o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske, ističe Ministarstvo poljoprivrede.