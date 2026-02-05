Oglas

Potvrđen drugi slučaj influence ptica u Koprivničko-križevačkoj županiji

Hina
05. velj. 2026. 15:45
Zgrada Ministarstva poljoprivrede."nPhoto: Matija Habljak/PIXSELL
Matija Habljak/PIXSELL

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u četvrtak je izvijestilo da je potvrđen drugi slučaj influence ptica u Koprivničko-križevačkoj županiji.

Laboratorijskim pretragama koje je danas proveo Centar za peradarstvo Hrvatskoga veterinarskog instituta, potvrđena je visoko patogena influenca ptica (VPIP) kod dva labuda na području Koprivničko-križevačke županije, navodi se u priopćenju.

Riječ je o drugom potvrđenom slučaju te bolesti u Hrvatskoj u 2026. godini. Lešine labudova pronađene su na području jezera Šoderica, koje je udaljeno približno tri kilometra od jezera Jegeniš, gdje je također početkom tjedna potvrđena VPIP.

Zbog visokog rizika od pojave i širenja influence ptica, kao i u svrhu njezina ranog otkrivanja i sprječavanja daljnjeg širenja, na čitavom području Republike Hrvatske na svim objektima na kojima se drži perad i/ili ptice u zatočeništvu potrebno je kontinuirano provoditi biosigurnosne mjere propisane naredbom o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske, ističe Ministarstvo poljoprivrede.

Uz obveznu provedbu biosigurnosnih mjera, kako su naveli, subjekti su dužni redovito pratiti zdravstveno stanje životinja te bez odgode obavijestiti veterinara o svakoj promjeni zdravstvenog stanja, padu proizvodnih parametara bez utvrđenog uzroka (npr. pad nosivosti, smanjeno uzimanje hrane i/ili vode), kao i o uginuću peradi i ptica, radi provedbe uzorkovanja i ranog otkrivanja bolesti.

Teme
Biosigurnosne mjere Hrvatska Labudovi Perad Ptičja gripa

