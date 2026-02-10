Tomašević dobio neobično pitanje o Milanoviću: "Je li to rekao predsjednik?"

Na pitanje hoće li sva djeca biti upisana u vrtiće Dolenec je rekla da su ujesen prošle godine imali situaciju da su sva djeca po zakonskim uvjetima našla mjesto. "Otada ima slobodnih mjesta u gradskim vrtićima. Sad je prednost da roditelji mogu pronaći mjesto što bliže svom mjestu stanovanja. Upisi su od svibnja ove godine, a mi radimo na četiri objekta koja nose 750 novih mjesta. Vrtić u Dubravi ide u radove, tako da ćemo imati malo kriznu situaciju, ali radimo na tome. Ne očekujem da ćemo imati problema. Očekujemo da će do rujna, kad završe upisi u privatne vrtiće, imati svu upisanu djecu", rekla je Dolenec, a prenosi Tportal.