Tomašević dobio neobično pitanje o Milanoviću: "Je li to rekao predsjednik?"
Gradonačelnik Zagreba, Tomislav Tomašević zajedno sa svojim zamjenicima održao je redovitu konferenciju za medije, na kojoj se osvrnuo na aktualna pitanja u metropoli, ali i u zemlji te predstavio novu centralnu internetsku stranicu zagrebačkih dječjih vrtića
Predstavljena centralna stranica dječjih vrtića služit će roditeljima za provjeru informacija o vrtićima, pretragu upisnih mjesta, podnošenje zahtjeva i pregled jelovnika. Djelatnicima će omogućiti jednostavniji unos podataka, a na njoj će biti dostupne i informacije o javnoj nabavi i natječajima za zapošljavanje.
'Nema više lutanja'
"Nema više lutanja. To je ono što smo htjeli. Grad Zagreb je postavio kao zadatak i cilj da razvije najbolji sustav predškolskog obrazovanja ne samo u Hrvatskoj nego i šire. Djelatnici to rade, mi odrađujemo svoj dio posla u smislu višegodišnjeg i stalnog ulaganja, prije svega u ljude, a potom i u zgrade i sve ostalo što nam je bitno za razvoj najboljeg predškolskog sustava, znajući koliko je on važan za razvoj djeteta.
Sve radimo zbog djece. Želimo da sve zagrebačke obitelji pronađu sve informacije što jednostavnije i što lakše. S obzirom na to da smo velik sustav, na jednom mjestu roditelji tek rođenih beba će se puno lakše snaći. Mogu pronaći sve informacije o upisima, prijavama i slobodnim mjestima. Motivacija je bila da olakšamo svima to jedno intenzivno razdoblje", objasnila je dogradonačelnica Danijela Dolenec.
"Mislim da je olakšan rad dječjih vrtića zbog javne nabave i prijava za zapošljavanje. Svi zainteresirani subjekti koji žele pružiti svoje robe i usluge imat će jednostavniji pregled što se nudi i očekujemo tu fer tržišno natjecanje i dovršavanje postupaka.
Kad se raspiše natječaj za neko radno mjesto, želja nam je da se to mjesto popuni i da privučemo najbolje od odgajateljica i ostalih u sustavu kako bi se brinuli o našoj djeci. Prva informacija im je bitna da im je dobro raditi u vrtićima", ustvrdila je.
280 milijuna eura za dječje vrtiće
Riječ je potom preuzeo Tomašević, koji se zahvalio ravnateljima vrtića na njihovom radu u odgoju djece. "Ima malo poslova koji se s time mogu mjeriti u smislu odgovornosti i važnosti za cijelo društvo", rekao je i dodao
"Obećali smo fokusirati se na dječje vrtiće, na ulaganja u ljudstvo i infrastrukturu. Sustav je bio dobar, ne mogu reći da nije, ali znate koliko je bilo neupisane djece. Ova stranica je jedan iskorak da sve bude bolje za roditelje, djeci u zaposlenike.
U proračunu je za dječje vrtiće predviđeno je 280 milijuna eura, što je više od cijelog godišnjeg proračuna trećeg grada po veličini, a to je Rijeka. Važno nam je da budemo dobar poslodavac, da nam se ljudi javljaju na natječaje, da ima interesa i u tom smislu moramo biti najbolji poslodavac.
Nećemo stati na gradnji novih, već radimo i obnove postojećih dječjih vrtića. Trudit ćemo se i kroz investicijsko održavanje poboljšavati sustav. U Zagrebu je trenutno 60 gradskih vrtića, od 1.3. će biti 61. u Sesvetskom Kraljevcu i stoga je bitno imati objedinjene sve informacije, jer ako želimo biti dobar i poželjan poslodavac te biti privlačni, moramo ljudima olakšati zapošljavanje, ne samo po smislu transparentnosti, već i u tome da zapošljavamo ljude u deficitarnom zanimanju", dodao je i nastavio:
Bitna je transparentnost
"Bitna je transparetnost i javne nabave, sad će se na jednom mjestu moći vidjeti svi planovi i projekti. Već dvije godine vrtići objavljuju sve troškove koje imaju. Sad je novi korak da se vide i svi natječaji za zapošljavanje i javnu nabavu.
Uveli smo transparentnost pri prikazivanju gradskih transakcija, koji je oko 100.000 godišnje i mi moramo biti primjer i drugima kako se odgovorno vodi politika", poručio je Tomašević.
Na pitanje hoće li sva djeca biti upisana u vrtiće Dolenec je rekla da su ujesen prošle godine imali situaciju da su sva djeca po zakonskim uvjetima našla mjesto. "Otada ima slobodnih mjesta u gradskim vrtićima. Sad je prednost da roditelji mogu pronaći mjesto što bliže svom mjestu stanovanja. Upisi su od svibnja ove godine, a mi radimo na četiri objekta koja nose 750 novih mjesta. Vrtić u Dubravi ide u radove, tako da ćemo imati malo kriznu situaciju, ali radimo na tome. Ne očekujem da ćemo imati problema. Očekujemo da će do rujna, kad završe upisi u privatne vrtiće, imati svu upisanu djecu", rekla je Dolenec, a prenosi Tportal.
Gradska pitanja
Tomašević je prokomentirao situaciju oko nestanka grijanja u većem dijelu Zagreba u nedjelju. "Grad ama baš nikakve veze nema s time, vidim da je HDZ šutio po tom pitanju, da je riječ o gradskoj tvrtki već bi se javili".
"Izda se oko 100-tinjak naloga za uklanjanje grafita s neprimjerenim sadržajem. Stalno to radimo, pa ćemo i sad", komentirao je nacističke grafite u Savskom Gaju.
Već neko vrijeme se najavljuje reforma blokovskog parkiranja, što uključuje i širenje zona pod naplatom. Gradonačelnik je rekao da kreću u analizu dosad učinjenog.
"Nakon što smo uveli blokovsko parkiranje, rekli smo da idemo u analizu i potencijalno širenje zona. Imamo inicijative iz nekoliko mjesnih odbora, jer im ljudi koji ondje ne žive stvaraju gužvu. Vodit ćemo se i tehničkim inputima analize i željama mjesnih odbora. Problem je kad se problem prelije na MO koji nemaju blokovsko parkiranje", rekao je.
Bez komentara o Milanoviću
Komentirao je i razrješenje ministra rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, Marina Piletića. "Što se tiče ministra Piletića, s obzirom na niz propusta u sustavu i nedavne sudske odluke, to je trebalo učiniti i ranije. Zašto nije, to je pitanje za Vladu".
Zagrebački gradonačelnik dobio je i pitanje o padu broja prodanih nekretnina u Zagrebu. Uzročnikom smatra visoke cijene, ali i mnoštvo praznih stanova.
"Što se tiče cijena nekretnina, najveći uzrok je 55.000 praznih stanova u Zagrebu, što je podatak HEP-a kojim se vodi resorno ministarstvo, ali i mi kad gledamo podatke o potrošnji vode. Grad Zagreb prednjači po cijenama nekretnina, zajedno s obalnim gradovima. Kad privatni sektor izgradi 3000 stanova godišnje, a imate 55.000 praznih stanova, onda je sve jasno", istaknuo je.
"Je li to izjavio predsjednik? Znate gdje bih došao kad bih komentirao takva nagađanja i naklapanja", zaključio je Tomašević konferenciju za medije, odgovorivši na pitanje o napisima Nacionala kako će se Zoran Milanovićubuduće kandidirati na izborima kao predvodnik nezavisne liste. Medije je zanimalo bi li ga Tomašević podržao.
