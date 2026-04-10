Povjerenstvo za sukob interesa kaznilo Bartulicu i Medveda

"U odnosu na obveznika Stephena Nikolu Bartulicu, zbog povrede članka 29. Zakona o sprječavanju sukoba interesa, izrečena je novčana sankcija u iznosu od četiri tisuće eura. Radi se o neskladima u imovinskim karticama, a s obzirom na to da je utvrđen velik broj nesklada, ukupno 22, izrečena je sankcija u ovolikom iznosu", kazali su u petak iz Povjerenstva.