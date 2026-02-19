Bačićeva državna tajnica za sitne novce koristila državni stan, a posjeduje četiri stana i kuću

Državna tajnica u Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Dunja Magaš ima četiri stana, kuću i vinograd, a koristila je državni stan za 150 eura mjesečno. Otkrila je to saborska zastupnica Dalija Orešković, skupa s dokumentom koji to potvrđuje
Saborska zastupnica Dalija Orešković na svojoj je Facebook stranici objavila dokumente dobivene putem prava na pristup informacijama, "koji pokazuju kako je Bačićeva desna ruka nekoliko godina zloupotrebljavala pravo na državni stan od 57m2 u strogom centru Zagreba, za kojeg je plaćala samo 150 eura mjesečnog najma".
"Dunja Magaš je istovremeno, i to nekoliko godina, u svojem vlasništvu imala i komforan stan od 77m2, također u strogom centru Zagreba. Čini se kako, ni uz plaću od 4.140 eura, ništa nije bilo dovoljno komforno za Magaš. Sve je vidljivo iz imovinske kartice", napisala je Orešković.
"Uživanje u državnoj imovini za sitne novce"
Dodala je i da se Dunja Magaš tako našla u plejadi HDZ-ovaca koji nepropisno parazitiraju na državnim stanovima, zajedno s Banožićem, Frkom-Petešićem i Nikolom Mažarom.
"Dok obitelji koje uistinu trebaju pomoć plaćaju najam po 1.000 eura ili kvadrat stana po 5.000 eura, HDZ-ovci mimo svih propisa i za sitne novce uživaju u državnoj imovini. Svim drugim građanima naplaćuju svoje 'domoljublje'", zaključila je zastupnica Orešković.
Što posjeduje Dunja Magaš?
Jutarnji list je u imovinskoj kartici državne tajnice Magaš pronašao naslijeđeni stan od 77 četvornih metara u Zagrebu iz 2022. godine. Preuređivala ga je dvije godine, a iz Ministarstva Branka Bačića Jutarnjem listu su objasnili da da su posrijedi bili veći zahvati jer se radilo o oštećenjima od potresa.
Imovinska kartica otkriva da ona i partner imaju još dva stana u Slavonskom Brodu, stan u Požegi, kuću s okućnicom u Sibinju, gdje imaju i vinograd i oranicu, te da svatko vozi svoj Golf TDI. Nemaju kredit, a uz plaću koja iznosi 4140,49 eura neto, Magaš ima još godišnji prihod od 7500 eura od "edukacijske djelatnosti".
Ministarstvo: Državna tajnica imala je zakonsko pravo
Ministarstvo je Jutarnjem listu odgovorilo da državna tajnica Magaš ne koristi stan za službene potrebe od 30. rujna 2024. godine.
"Prethodno je, na temelju odluke Ministarstva državne imovine od 29. studenoga 2016. godine, koristila stan za službene potrebe površine 32,75 m² na adresi Ilica 81 u Zagrebu, a potom je, sukladno odluci istog ministarstva od 5. veljače 2018. godine, na istoj adresi koristila stan površine 57,40 m², na što je, kao državna tajnica, imala zakonsko pravo", stoji u odgovoru Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Jutarnjem listu.
