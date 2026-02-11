Povjerenstvo za sukob interesa kaznilo eurozastupnicu Brnjac

"Utvrđeno je da je došlo do nesklada, nerazmjera između podataka koji su prijavljeni i podataka koje dobivamo od nadležnih tijela tijekom postupka. S obzirom da je obveznica već imala jednu izrečenu sankciju od 2000 kuna, izvjestitelj je predložio sankciju od 800 eura. Uzete su u obzir i olakotne okolnosti. Smatramo da je izrečena sankcija, s obzirom na broj povreda, primjerene naravi u ovom konkretnom slučaju", rekla je zamjenica predsjednice Povjerenstva Ana Poljak.