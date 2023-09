Predano 139.000 zahtjeva za obiteljsku mirovinu. Tko ima pravo na nju?

Početkom godine šalteri Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) bili su zatrpani zahtjevima građana za obiteljskom mirovinom

ako do smrti bračnog druga nisu navršili 50, ali su imali 45 godina života, pravo na obiteljsku mirovinu imaju kad navrše 50 godina života

ako su mlađi od 50 godina života i ako je do smrti bračnog druga nastupio potpuni gubitak radne sposobnosti ili je potpuni gubitak radne sposobnosti nastao u roku od

ako su do smrti bračnog druga nakon kojeg im pripada to pravo navršili 50 godina života

‘Od 85.984 riješena zahtjeva za isplatu dijela obiteljske mirovine, isplata je odobrena za 75.165 korisnika (87 posto). Zahtjevi koji nisu pozitivno riješeni odnose se na one korisnike kojima je obiteljska mirovina, koja je trenutačno u isplati, povoljnija od isplate dijela obiteljske i osobne mirovine (starosna, prijevremena starosna ili invalidska mirovina) ili koji ne ispunjavaju zakonski propisane uvjete za isplatu dijela obiteljske mirovine (nemaju navršenih 65 godina života, ne ispunjavaju pravo na obiteljsku ili osobnu mirovinu i sl.)’, poručuju nam.

Iz HZMO-a nam kažu da su do 29. kolovoza 2023. zaprimili 139.075 zahtjeva za isplatu dijela obiteljske mirovine. Riješeno je 103.728 zahtjeva (75 posto), od čega se na isplatu dijela obiteljske mirovine odnosi 85.984 zahtjeva, a ostatak su prava vezana uz ostvarivanje dijela obiteljske mirovine. Trenutačno je u postupku rješavanja 35.347 zahtjeva (25 posto), piše Tportal.

Od 1. siječnja ove godine obiteljske su mirovine povećane za deset posto, a uvedena je velika novost u obliku modela po kojem udovice i udovci uz vlastitu mirovinu mogu primati i 27 posto obiteljske mirovine, što je i dovelo do golemog broja zahtjeva.

Dijete stječe pravo na obiteljsku mirovinu:

ako je u trenutku smrti roditelja mlađe od 15 godina, to pravo može koristiti do 18. godine u razdobljima u kojima nije zaposleno

ako je nastupio potpuni gubitak radne sposobnosti do dobi do koje se djeci osigurava pravo na obiteljsku mirovinu, za sve vrijeme dok traje potpuni gubitak radne sposobnosti. Dijete kod kojega tijekom trajanja prava na obiteljsku mirovinu nastupi potpuni gubitak radne sposobnosti zadržava pravo na obiteljsku mirovinu dok postoji potpuni gubitak radne sposobnosti

kada je potpuni gubitak radne sposobnosti nastupio nakon dobi do koje se djeci osigurava pravo na obiteljsku mirovinu, a prije smrti osiguranika ili korisnika prava ako ga je umrli uzdržavao do svoje smrti

ako je u trenutku smrti osiguranika dijete na redovitom školovanju ili započne takvo školovanje nakon smrti osiguranika. Pravo pripada djeci do kraja redovitog školovanja, ali najduže do navršene 26. godine života. Ako je redovito školovanje prekinuto zbog bolesti, dijete ima pravo na obiteljsku mirovinu i za vrijeme bolesti do navršene 26. godine života, kao i nakon tih godina, ali najviše onoliko vremena koliko je zbog bolesti izgubljeno za redovito školovanje, ako je ono nastavljeno prije navršenih 26 godina života.