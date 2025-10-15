Oglas

u bjelovaru

Preminuo je Ivan Molnar, posljednji kuhar Josipa Broza Tita

author
N1 Info
|
15. lis. 2025. 12:36
In this picture taken on October 25, 1977 Yugoslav leader Josip Broz Tito (R) has his cufflinks adjusted by his third wife Jovanka Broz. AFP PHOTO (Photo by AFP)
AFP

Ivan Molnar, poznati bjelovarski kuhar, preminuo je u 72. godini života

Oglas

Ivan Molnar, poznati bjelovarski kuhar, preminuo je u 72. godini života, javlja regionalni portal Bjelovar.live.

Kuhati za predsjednika bivše Jugoslavije počeo je još u svojim dvadesetim godinama, kao iznimno mlad profesionalac, i time postao najmlađi kuhar kojem je to pošlo za rukom.

"Kuhao sam za Starog, kako smo ga zvali, od 1973. do 1980. godine, i to sve – od doručka do večere. Za njega, Jovanku i njihove goste, svaki dan. U kabinetu smo bili Slovenac Lilijan Gabrijel, Marija Petrović i ja. Bio sam tada i više nego dvostruko mlađi od njih, ali učio sam od najboljih. Taj Slovenac bio je genijalac, radio je na brodu kraljice Elizabete prije Drugog svjetskog rata. I danas sam mu zahvalan za sve što me naučio", prisjetio se Molnar u jednom od svojih brojnih intervjua.

Teme
ivan molnar josip broz tito

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ