Preminuo je Ivan Molnar, posljednji kuhar Josipa Broza Tita

Ivan Molnar, poznati bjelovarski kuhar, preminuo je u 72. godini života, javlja regionalni portal Bjelovar.live.
Kuhati za predsjednika bivše Jugoslavije počeo je još u svojim dvadesetim godinama, kao iznimno mlad profesionalac, i time postao najmlađi kuhar kojem je to pošlo za rukom.
"Kuhao sam za Starog, kako smo ga zvali, od 1973. do 1980. godine, i to sve – od doručka do večere. Za njega, Jovanku i njihove goste, svaki dan. U kabinetu smo bili Slovenac Lilijan Gabrijel, Marija Petrović i ja. Bio sam tada i više nego dvostruko mlađi od njih, ali učio sam od najboljih. Taj Slovenac bio je genijalac, radio je na brodu kraljice Elizabete prije Drugog svjetskog rata. I danas sam mu zahvalan za sve što me naučio", prisjetio se Molnar u jednom od svojih brojnih intervjua.
