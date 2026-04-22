Preminuo Mijo Kovačić, velikan hrvatskog naivnog slikarstva

Jedan od najistaknutijih slikara „drugog naraštaja“ Hlebinske škole i klasik hrvatske naivne umjetnost Mijo Kovačić preminuo je u 91. godini života, objavila je u srijedu slikareva Zaklada.
Hrvatska i Podravina izgubile su vizionara koji je svojim monumentalnim djelima na staklu pronio glas o Hrvatskoj i Podravini diljem svijeta.
Kovačić je rođen 5. kolovoza 1935. u Gornjoj Šumi kod Molva. Od ranog djetinjstva bio je vezan uz krajolik i ljude svog zavičaja. Svoj umjetnički put započeo je pedesetih godina prošlog stoljeća, razvivši jedinstven i prepoznatljiv stil.
Izlagao je na više stotina samostalnih i skupnih izložbi u svjetskim metropolama, od Rima, Pariza i New Yorka do Tokija, a njegova se djela nalaze u značajnim hrvatskim i svjetskim zbirkama i muzejima – od Hrvatskog muzeja naivne umjetnosti u Zagrebu, preko Galerije Mijo Kovačić u Zagrebu i Koprivnici, do Vatikanskih muzeja.
Kovačić je dobitnik brojnih priznanja te je ostavio dubok i trajan trag u povijesti hrvatske likovne umjetnosti. Njegove slike ostat će trajna svjedočanstva autentične umjetničke snage.
Detalji o posljednjem ispraćaju bit će objavljeni naknadno.
