Je li to moguće? Amerika i Iran javljaju o napretku u pregovorima o okončanju rata

Iran, Sjedinjene Države i posrednička država Pakistan u subotu su izvijestili da je postignut napredak u pregovorima o okončanju gotovo tromjesečnog rata.
Oglas
Teheran je usredotočen na finaliziranje memoranduma o razumijevanju, objavilo je iransko ministarstvo vanjskih poslova nakon što su se glavni iranski pregovarač Mohamad Baker Kalibaf i ministar vanjskih poslova Abas Arakči sastali s Asimom Munirom, načelnikom pakistanske vojske.
Munir se, prije odlaska iz Teherana sastao i s predsjednikom Masudom Pezeškijanom, izvijestili su iranski državni mediji.
Pakistanska vojska objavila je da su pregovori održani u zadnja 24 sata rezultirali "ohrabrujućim" napretkom prema konačnom dogovoru.
Rubio potvrdio postizanje napretka
I američki državni tajnik Marco Rubio, koji je u posjetu Indiji, rekao je da je postignut određen napredak u vezi s Iranom te da bi Sjedinjene Države u predstojećim danima mogle imati "nešto za reći" u vezi s tim.
"Postignut je određen napredak, čak i dok vam sada ovo govorim obavlja se određeni posao. Postoji mogućnost da ćemo, bilo kasnije danas, sutra, za par dana imati nešto za reći", rekao je Rubio novinarima u New Delhiju.
"Trend je ovoga tjedna išao prema smanjenju sporova, ali još uvijek postoje pitanja o kojima treba razgovarati putem posrednika. Morat ćemo pričekati i vidjeti gdje će situacija završiti u sljedeća tri ili četiri dana", rekao je glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagei.
Iranski dokument s 14 točaka
Razgovori su navodno bili fokusirani na dokument od 14 točaka koji je predložio Iran, a koji se smatra glavnim okvirom za rasprave te na poruke što su ih razmjenjivale dvije strane.
Bagei je rekao da je pitanje američke blokade iranskih brodova važno, ali da je njegov prioritet okončanje prijetnje, odnosno novih američkih napada i aktualnog sukoba u Libanonu, gdje se militanti Hezbolaha, saveznici Irana, bore protiv izraelskih snaga.
Rubio je ponovio Trumpove zahtjeve: "Iran nikada ne smije imati nuklearno oružje. Tjesnac mora biti otvoren a da se pritom ne plaćaju pristojbe. Iran mora predati svoj obogaćeni uranij."
Pročitajte još
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas