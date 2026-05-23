Rubio u Indiji hvali američku energiju, želi popraviti odnose s Modijem

Američki državni tajnik Marco Rubio u subotu je, tijekom posjeta New Delhiju s indijskim premijerom Narendrom Modijem razgovarao o trgovini i energetici, a svrha posjeta je ojačati odnose između dviju država koji su narušeni uvođenjem washingtonskih carina i poslovima s konkurentima New Delhija, Pakistanom i Kinom.

Rubio, koji je prije putovanja rekao da Sjedinjene Države Indiji žele prodati energiju, inzistirao je na svojim argumentima, kazavši Modiju da "američki energetski proizvodi imaju potencijal da prošire opseg indijske opskrbe energijom", prema američkom sažetku sa sastanka.

Rubio je "istaknuo kako Sjedinjene Države neće dopustiti Iranu da globalno energetsko tržište drži kao taoca", objavio je njegov ured.

Energetska kriza izazvana iranskim ratom unazadila je američka nastojanja da se Indija odvikne od ruske nafte.

Premda Modi tijekom subotnjeg sastanka nije posebno spominjao Iran, ponovio je indijsku potporu mirovnim naporima, pozvavši na mirno rješavanje sukoba putem dijaloga i diplomacije, priopćila je indijska vlada.

Ako neće Indija, hoće Pakistan

Američki predsjednici, uključujući Donalda Trumpa u svom prvom mandatu, dugo pokušavaju približiti Indiju, povijesno nesvrstanu, kao protutežu ruskom i rastućem kineskom utjecaju u Indo-Pacifiku.

Ti su napori prošle godine uvelike usporeni kad je Trump toj zemlji uveo neke od najviših američkih carina. Mnoge od njih su ukinute privremenim sporazumom, ali dvije zemlje još nisu finalizirale sveobuhvatni sporazum o trgovini.

SAD se u međuvremenu približio Pakistanu, indijskoj susjednoj zemlji i rivalu. Naime, Islamabad se pojavio kao ključni sugovornik u naporima za okončanje rata, što je nanijelo dodatnu štetu američko-indijskim odnosima.