Prijeti li Hrvatskoj opet lanjski scenarij s nestankom struje?

„Zaista postoji realna opasnost ponavljanja lanjskog scenarija, s obzirom na to da je uzrok bio preopterećenje mreže u uvjetima maksimalnog opterećenja“, rekao je DW-u Zdeslav Matić, konzultant za elektroenergetiku, nekadašnji pomoćnik ministra za energetiku u Ministarstvu gospodarstva RH. Opisao je kako se prošle godine, iz smjera Crne Gore, sustav u Hrvatskoj rušio kaskadno sve do razine gdje lokalna mreža može podnijeti opterećenje. „Imajući u vidu opterećenost dalekovoda Konjsko-Melina“, dodao je na to, „pretpostavio bih da će se urušavanje zaustaviti oko Rijeke, a ne Zadra.“