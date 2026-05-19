Oglas

predsjednik HNS-a

Kustić i službeno dao ostavku na mjesto dopredsjednika HOO-a: "Očekujem konkretne poteze"

author
Hina
|
19. svi. 2026. 17:47
Sjednica Vijeca Hrvatskog olimpijskog odbora glasovati ce se o povjerenju glavnom tajniku Sinisi Krajacu. Marijan Kustic Photo: Matija Habljak/PIXSELL
Matija Habljak/PIXSELL

Predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić dao je i službeno ostavku na mjesto dopredsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO), priopćio je HNS.

Oglas

Odluka čelnika najmoćnijeg saveza u državi i dopredsjednika HOO-a stigla je dan nakon maratonske sjednice Vijeća, a Marijan Kustić bio je ogorčen jer se, unatoč najavama, nije glasalo o povjerenju glavnom tajniku Siniši Krajaču.

"Prošlo je previše vremena od saznanja o ozbiljnim sumnjama i nepravilnostima bez jasnih poteza od strane Hrvatskog olimpijskog odbora. Donio sam odluku da napuštam poziciju dopredsjednika u Vijeću Hrvatskog olimpijskog odbora, jer vjerujem da je to tijelo u ovoj situaciji trebalo postupiti brzo, konkretno i odgovorno te zaštititi interese hrvatskog sporta i sportaša.

Smatram da je potrebno što hitnije održavanje izvanredne Skupštine HOO-a. Kao krovno tijelo sportskih udruženja u Republici Hrvatskoj, očekujem da se ondje donesu konkretniji potezi u razrješavanju okolnosti slučaja koji baca sjenu na uspjehe naših sportaša", piše Kustić u priopćenju.

Ključan prijepor nastao je jer Mateša na dnevni red sjednice Vjeća nije stavio glasanje o povjerenju Krajaču, čije se ime veže uz nekoliko afera. Umjesto toga, Vijeće je zaključilo kako se s kadrovskim promjenama čeka ishod istraga USKOK-a, a eventualne smjene moguće su tek ako netko bude službeno osumnjičen.

Teme
afere u sportu hrvatski olimpijski odbor marijan kustić ostavka dopredsjednika hoo-a siniša krajač

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ