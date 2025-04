Profesor prava: Policija je napravila dvije greške oko propalestinskih aktivista

Podijeli :

Izvanredni profesor na Pravnom fakultetu Aleksandar Maršavelski gostovao je u Novom danu kod Nine Kljenak gdje je komentirao uhićenje Mile Kekina i postupanje s propalestinskim aktivistima nakon prosvjeda ispred Ministarstva vanjskih i europskih poslova.

Komentiravši situaciju Mile Kekina, Maršavelski je istaknuo kako je ta situacija bila poznata javnosti od ranije.

Kekin: Cijena zemljišta u Bujama bila je ista kao i cijena susjednog kojeg nitko nije kupio

“Rečeno je da su izvidi krenuli još u prosincu. Tako da je on znao da se nekakvi izvidi vode i u tom smislu se postavlja pitanje opravdanosti uhićenja – ako govorimo o toj nekoj koluzijskoj opasnosti, gdje bi on možda ako ne zna da se vode neki izividi mogao sakriti neke dokaze, utjecati na svjedoke… Međutim, to ovdje definitivno nije slučaj”, kazao je.

Maršavelski dodaje kako ne postoji ni opasnost od toga da ponovno počini neko kazneno djelo.

“Također, ne vidimo opasnost od bijega, on je dostupan tijelima hrvatskog pravosuđa. Mislim da do sada nismo doznali ništa što bi ukazivalo na to da je to uhićenje bilo nužno. Podsjetio bih da se ovdje radi o zadiranju u jedno temeljno ljdusko pravo – pravo na osobnu slobodu i tu doista mora biti dobro obrazloženo zašto se zadire u to pravo”, poručio je Maršavelski.

“Važno je da se bilo kakvom nuždom opravda bilo kakvo takvo oduzimanje slobode”, dodaje.

Dvije greške policije kod propalestinskih aktivista

Komentirajući propalestinski prosvjed ispred Ministarstva vanjskih i europskih poslova, Maršavelski naglašava da je kod svakog prosvjeda i pitanja slobode izražavanja jako važan kontekst.

Privedenim propalestinskim aktivistima prijete drastične kazne. Odvjetnica: "To je poruka i drugima"

“Ovdje se radi o prosvjedu podrške Palestini i kritici hrvatske politike prema Izraelu. Naravno da je ta situacija kompleksna. Uglavnom, i s jedne i druge strane imamo ozbiljne zločine, ratne zločine, zločine protiv čojvečnosti. I naravno da određene grupacije imaju pravo kritizirati određenu politiku. Da su oni prosvjedovali ispred MVEP-a mirno, ne bi im se ništa trebalo dogoditi. Međutim, oni su tu malo pretjerali – oni su blokalirali ulaz u Ministarstvo i koristili su megafon i to je glavni problem. Policija ih je pozvala da se maknu s tog stubišta, oni to nisu učinili i time su prekršili članak 23”, ispričao je Maršavelski.

Zbog korištenja megafona aktivisti su kažnjeni za narušavanje javnog reda i mira, ali Maršavelski smatra da je kazna ipak previsoka.

“Članak 13 preprisuje da će se kazniti onaj koji tučom, svađom, vikanjem ili drugim načinom remeti javni red i mir te će se kazniti kaznom od najmanje 300 eura. Oni su i dobili prijedlog te novačne kazne, 2400 eura. Mislim da je pretjeran taj iznos i pogotova ta zabrana pristupanja Ministarstvu unutar 100 metara za šest mjeseci”, poručio je.

Maršavelski također smatra da nisu trebali prenoćiti u pritvoru.

“Mislim da oni nisu smjeli prenoćiti. S obzirom da se to nije dogodilo u nekim kasnim popodnevnim ili večernjim satima, nego se to dogodilo usred dana ili čak ujutro i u tom smislu su oni bili dužni sve ih obraditi i pustiti na slobodu, a ne da noće u pritvoru. To su dvije greške policije. Što se tiče kvalifikacije mislim da je policija dobro postupila, ali što se tiče predložene sankcije i noćenja dijela aktivista, mislim da je pretjerano”, rekao je Marševalski.

