STVARA SE KOLONA

Prometna na A1 pred Zagrebom, sletio helikoper. Naplatne Demerje zatvorene

author
N1 Info
|
26. ruj. 2025. 18:27
01.07.2017., Zagreb - Naplatne postaje Lucko i Demerje.
PIXSELL / Dalibor Urukalovic/PIXSELL

Zbog prometne nesreće na autocesti A1 Zagreb–Ploče–Karamatići, na 4. kilometru u smjeru Zagreba, privremeno je obustavljen promet prema naplatnoj postaji Demerje, dok je promet prema naplatnoj postaji Lučko omogućen, izvijestio je u petak Hrvatski autoklub (HAK).

Promet se na tom dijelu autoceste vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 100 kilometara na sat. Iz HAK-a su pozvali vozače na povećan oprez.

Prema fotografijama s lica mjesta koje ima Jutarnji list, sve upućuje na to da se radi o sudaru dvaju osobnih automobila. Intervenirali su vatrogasci, a na mjestu nesreće viđen je helikopter hitne pomoći.

Teme
A1 prometna

