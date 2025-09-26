Prometna na A1 pred Zagrebom, sletio helikoper. Naplatne Demerje zatvorene

Zbog prometne nesreće na autocesti A1 Zagreb–Ploče–Karamatići, na 4. kilometru u smjeru Zagreba, privremeno je obustavljen promet prema naplatnoj postaji Demerje, dok je promet prema naplatnoj postaji Lučko omogućen, izvijestio je u petak Hrvatski autoklub (HAK).
Oglas
Promet se na tom dijelu autoceste vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 100 kilometara na sat. Iz HAK-a su pozvali vozače na povećan oprez.
Prema fotografijama s lica mjesta koje ima Jutarnji list, sve upućuje na to da se radi o sudaru dvaju osobnih automobila. Intervenirali su vatrogasci, a na mjestu nesreće viđen je helikopter hitne pomoći.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas