Pronađeno troje nestalih maloljetnika

Iz Policijske uprave sisačko-moslavačke izvijestili su da su pronađena dva dječaka i djevojčica s područja Siska čiji je nestanak objavljen u srijedu u Nacionalnoj evidenciji nestalih osoba.
Majci jednog od dječaka na mobitel je stigla obavijest da je u jednoj trgovini na zagrebačkim Sveticama račun plaćen njenom karticom te je ona obavijestila policiju.
Policiju je nazvala i žena koja je dječaka prepoznala ispred trgovine pa je ostala u njihovoj blizini sve dok policija nije došla po odbjeglu djecu.
Nakon pronalaska troje maloljetnika policija je za njima obustavila potragu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
