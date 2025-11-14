Oglas

Pronađeno troje nestalih maloljetnika

Hina
14. stu. 2025. 13:48
Policija MUP
MUP / Ilustracija

Iz Policijske uprave sisačko-moslavačke izvijestili su da su pronađena dva dječaka i djevojčica s područja Siska čiji je nestanak objavljen u srijedu u Nacionalnoj evidenciji nestalih osoba.

Majci jednog od dječaka na mobitel je stigla obavijest da je u jednoj trgovini na zagrebačkim Sveticama račun plaćen njenom karticom te je ona obavijestila policiju.

Policiju je nazvala i žena koja je dječaka prepoznala ispred trgovine pa je ostala u njihovoj blizini sve dok policija nije došla po odbjeglu djecu.

Nakon pronalaska troje maloljetnika policija je za njima obustavila potragu.

