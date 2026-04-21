DAN UZBUNA
Dojava o bombi u osječkom trgovačkom centru, policija evakuirala kupce
Hina
21. tra. 2026. 18:48
Policija je u utorak poslijepodne zaprimila dojavu o prijetnji postavljenom bombom u osječkom trgovačkom centru, doznaje se u u osječko-baranjskoj Policijskoj upravi.
Nakon zaprimljene dojave u tijeku je policijsko postupanje, izvijestili su iz policije.
Neslužbeno se doznaje da se radi o trgovačkom centru "Portanova" u zapadnom dijelu grada.
Za portal SiB posjetiteljica Portenove je izjavila da se "okupilo puno policije, stiglo je i dosta policijskih vozila s rotirkama,a doveli su i pse tragače."
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
