Oglas

BRZA REAKCIJA POLICIJE

Uhićen osumnjičeni za trostruko ubojstvo u Podgorici

author
N1 Srbija
|
21. tra. 2026. 22:06
crnogorska policija
Filip Krajinčanić/Nova.rs

Osumnjičeni za trostruko ubojstvo u Podgorici, Vehad Murić (25), uhićen je večeras, službeno je priopćila Uprava policije Crne Gore.

Oglas

Kako prenose Vijesti, muškarac iz Rožaja bio je tražen zbog sumnje da je sinoć u podgoričkom naselju Stari aerodrom hladnim oružjem usmrtio braću D. H. (28) i N. H. (27) te K. M. (56).

Policija sumnja da je osumnjičeni iz Rožaja usmrtio trojicu muškaraca s kojima je boravio u Podgorici i radio na građevini, nakon čega je pobjegao.

"Sumnja se da su ovom kaznenom djelu prethodile osobne razmirice između stradalih i osumnjičenog. Sve osobe su podrijetlom iz Rožaja", priopćila je policija.

Kako su ranije izvijestili, kazneno djelo najvjerojatnije je počinjeno uporabom hladnog oružja.

Također se navodi da je osumnjičeni sinoć, nakon zločina, otišao u rodni grad, gdje je u obiteljskoj kući počinio nasilje nad majkom.

Taj je slučaj obitelj prijavila policiji, nakon čega je otkriven zločin u Podgorici.

Teme
crna gora podgorica policija ubojstvo

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ