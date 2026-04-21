Iran u vakuumu moći: Tko su trenutno ključni igrači u borbi za kontrolu?

Nakon što su u početnim napadima ubijeni vrhovni vođa i vrh iranskog režima, Iran se suočava s ozbiljnim vakuumom moći – dok se novi lider ne pojavljuje u javnosti, različite frakcije unutar države bore se za kontrolu, a sve više se čini da ključnu riječ preuzima tvrda linija Revolucionarne garde.

U početnim napadima koji su pokrenuli rat, SAD i Izrael ubili su iranskog vrhovnog vođu i mnoge visoke dužnosnike. Iako je imenovan nasljednik, Mojtaba Hamnei nije se pojavio u javnosti niti se oglašavao osim putem pisanih izjava.

To je ostavilo vakuum – i nije jasno je li ga itko u potpunosti popunio, piše Sky News.

Istodobno, preostali su podijeljeni između tvrdolinijaša koji se protive pregovorima i umjerenih koji su otvoreniji za razgovore sa SAD-om.

Benjamin Netanyahu ranije je rekao da "nije siguran tko trenutno upravlja Iranom" jer je zapovjedna struktura "u potpunom kaosu", s više frakcija koje se bore za moć.

Think tank Institute for the Study of War smatra da su tvrda linija Revolucionarne garde i njezin zapovjednik ti koji imaju kontrolu nad pregovorima.

No civilni političari, uključujući predsjednika parlamenta i ministra vanjskih poslova, ranije su bili ključne figure. Također, izabrani predsjednik Masoud Pezeškijan, relativni umjerenjak, čini se da je uvelike gurnut po strani. Donosimo trenutno najistaknutija imena u Iranu.

Mohammad-Bagher Ghalibaf - predsjednik parlamenta: Jedan od najvažnijih glasova iz preostale civilne političke klase u Iranu, sve glasniji i dio pregovaračkog tima. Povezan s IRGC-om kao bivši zapovjednik.

Ahmad Vahidi - načelnik Revolucionarne garde: Tvrdi linijaš koji je imenovan nakon ubojstva dvojice prethodnika. Ranije je bio ministar obrane i unutarnjih poslova te sudjelovao u gušenju unutarnjih prosvjeda.

Masoud Pezeškijan - predsjednik Irana: Bivši kardiokirurg, izravno izabrani predsjednik kao relativni umjerenjak 2024. godine. Ima ograničen utjecaj jer je predsjednička funkcija slabija nego prije.

Gholamhossein Mohseni Ejei - predsjednik Vrhovnog suda: Tvrdi linijaš, bivši šef obavještajne službe, sankcioniran zbog uloge u represiji tijekom masovnih prosvjeda 2009. Dio tročlanog privremenog vodstva nakon smrti vrhovnog vođe.

Abbas Araghchi - ministar vanjskih poslova: Iskusni diplomat koji je pregovarao o nuklearnom sporazumu 2015. Godinama upravlja odnosima sa Zapadom, Kinom i Rusijom te je dio pregovaračkog tima.