Europska zemlja upozorila svoje građane: "Budite spremni"

Savezna vlada pokrenula je kampanju kako bi pomogla građanima da se pripreme za izvanredne situacije.
Kućanstva diljem Belgije pozivaju se da budu spremna samostalno funkcionirati najmanje 72 sata, primjerice u slučaju velikog nestanka struje ili prekida interneta.
Inicijativa, pokrenuta danas (utorak, 21. travnja), dio je četverogodišnjeg plana Nacionalnog kriznog centra za jačanje otpornosti javnosti uslijed rastućih geopolitičkih napetosti i prirodnih katastrofa, piše VRT.
Dužnosnici ističu da se izvanredne situacije mogu dogoditi "bilo gdje i bilo kada“. Građane se potiče da preuzmu aktivniju ulogu u pripremi za krizne situacije. Cilj je podići svijest i naučiti ljude kako brzo i učinkovito reagirati.
Prva faza kampanje usmjerena je na pomoć građanima u pronalaženju pouzdanih informacija tijekom krize. Građane se poziva da se prijave na vladin sustav BE-Alert i prate službene komunikacijske kanale u kriznim situacijama. Glasine i dezinformacije često se šire poput požara tijekom izvanrednih događaja.
Savezni ministar unutarnjih poslova Bernard Quintin kaže da su se rizici od rata i prirodnih katastrofa povećali posljednjih godina. Ipak, naglasio je da cilj kampanje nije izazivanje panike, već podizanje svijesti među građanima. Biti spreman zajednička je odgovornost, poručio je ministar.
Komplet za hitne situacije
Građane se potiče da kod kuće imaju pripremljen komplet za hitne situacije. Savezna vlada savjetuje kućanstvima da osiguraju zalihe dovoljne za tri dana. To uključuje vodu, nekvarljivu hranu, osnovne medicinske potrepštine, baterijske svjetiljke, baterije, gotovinu i higijenske proizvode.
Građane se također potiče da pripreme manju "torbu za hitne slučajeve“ u slučaju da moraju brzo napustiti dom. Ona bi trebala sadržavati osnovne stvari poput hrane, vode, važnih dokumenata, punjača za telefon i pribora za prvu pomoć.
Kampanja će se s vremenom proširiti i na dodatne rizike, uključujući nuklearne incidente. Uključit će i lokalne vlasti kako bi smjernice bile primjenjive u svakodnevnom životu. Vlasti ističu da će, poboljšanjem pripremljenosti građana, hitne službe moći bolje usmjeriti pomoć onima kojima je najpotrebnija tijekom krize.
