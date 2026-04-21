Iz "iste kuhinje" i novičok i medalje: Istraživanje otkrilo vezu ruskog FSB-a, otrova i dopinga
Druga služba FSB-a, jedinica koja je široj javnosti postala poznata po trovanjima i političkim likvidacijama, prema novom istraživanju ruskog Insajdera godinama je igrala još jednu ključnu ulogu: sudjelovala je u održavanju državnog doping sustava u ruskom sportu.
Istraga tvrdi da je upravo ista struktura koja se dovodi u vezu s trovanjem Alekseja Navaljnog i praćenjem Borisa Njemcova bila uključena i u prikrivanje dopinga ruskih sportaša, dok je tvari za taj program navodno proizvodio isti centar koji je razvijao i otrove poput „Novičoka“, piše Nova.rs.
Priča se vraća na 2020. godinu i arbitražu u Lausannei, gdje je kao ekspert ruskog antidopinškog sustava svjedočio Dmitrij Kovaljov iz RUSADA-e. Njegov zadatak bio je osporiti četverogodišnju zabranu koju je Svjetska antidopinška agencija izrekla Rusiji zbog sustavnih manipulacija doping kontrolama. Još od 2015. godine, kada je bivši direktor moskovskog antidopinškog laboratorija Grigorij Rodčenkov pobjegao u SAD i detaljno progovorio o državnom doping programu, postalo je jasno da su ruske vlasti godinama organizirale široku mrežu prikrivanja pozitivnih uzoraka. Rodčenkov je opisao kako su tijekom Zimskih olimpijskih igara u Sočiju ruski sportaši dobivali poseban koktel zabranjenih tvari, a da su agenti FSB-a kroz tajni otvor u zidu laboratorija mijenjali uzorke urina „čistima“ kako sportaši ne bi pali na testovima.
Njegovi navodi postali su osnova za poznato McLarenovo izvješće, koje je teško kompromitiralo ruski sport. Kada je 2019. Rusija predala WADA-i podatke iz moskovskog laboratorija, utvrđeno je da su oni mijenjani neposredno prije predaje: brisani su pozitivni nalazi, uništavane originalne datoteke, a ubacivane poruke koje su pokušavale svu krivnju prebaciti upravo na Rodčenkova. Službena ruska verzija glasila je da je sam Rodčenkov falsificirao sve kako bi optužio državu. Tu liniju zastupao je i Kovaljov, iako nije znao objasniti kako je Rodčenkov, već godinama izvan zemlje, mogao manipulirati podacima u Moskvi.
Isti znanstvenici radili na sintezi otrova i na razvoju dopinga
Međutim, najveći obrat u istrazi jest tvrdnja da Kovaljov nije bio samo stručnjak RUSADA-e, već pukovnik Druge službe FSB-a. Prema Insajderu, riječ je upravo o onoj službi koja je sudjelovala u političkim trovanjima i koja je istodobno bila duboko uključena u operacije prikrivanja dopinga. Kovaljov je, navodno, održavao veze s generalom Vladimirom Bogdanovom iz specijalnog tehnološkog centra FSB-a, a isti taj centar „Signal“ bio je zadužen ne samo za razvoj otrova, već i za proizvodnju doping tvari od 2015. godine, nakon Rodčenkovljevog bijega i zatvaranja moskovskog laboratorija.
Izvor Insajdera tvrdi da su u centru „Signal“ isti znanstvenici radili i na sintezi otrova za operacije protiv oporbenjaka i na razvoju dopinga za sportaše, koristeći istu opremu i infrastrukturu. U tekstu se navodi da je odluka da se doping projekt prebaci u taj centar donesena „na najvišoj razini“ uz obećanje „neograničenog financiranja“. Na čelo tog laboratorija postavljen je Viktor Tarančenko, stručnjak za kemijsko oružje, koji se spominjao i u ranijim istragama o trovanju Sergeja Skripalja. Prema navodima autora, laboratorij je razvijao nove tvari, testirao koliko su uočljive i prilagođavao formule standardima WADA-e, dok su operativci FSB-a bili zaduženi za distribuciju i prikrivanje tragova.
Izolacija Rusije
Unatoč tim naporima, Rusija nije izbjegla sankcije. Sud u Lausannei potvrdio je da su ruske vlasti manipulirale doping podacima, iako je kazna smanjena s četiri na dvije godine. Ruskim sportašima bilo je dopušteno natjecati se samo kao neutralni sportaši, bez zastave i himne. Nakon početka ruske invazije na Ukrajinu 2022., međunarodne sportske institucije dodatno su izolirale Rusiju, ali Insajder ocjenjuje da bi posljednji potezi u međunarodnim sportskim tijelima mogli otvoriti put za njezin povratak na Olimpijske igre u Los Angelesu 2028.
Posebno zanimljiv dio priče odnosi se na Veroniku Loginovu, aktualnu direktoricu RUSADA-e, koja je, prema tekstu, Kovaljovljeva izvanbračna partnerica. Nju je anonimni zviždač, prema pisanju New York Timesa, optužio za „izravno sudjelovanje u pokušaju prikrivanja rezultata doping testiranja na Zimskim igrama 2014. godine“. Loginova je karijeru gradila unutar ruskog antidopinškog sustava i Ministarstva sporta, da bi 2021. bila vraćena na čelo RUSADA-e. Autori navode i podatke iz baze letova koji pokazuju da je često putovala zajedno s Kovaljovom i članovima obitelji, što vide kao dodatni dokaz bliskih veza sigurnosne službe i službenog antidopinškog aparata.
„Andrej doping – 8. odjel“
Istraga dalje tvrdi da Kovaljov nije bio usamljen slučaj. U njegovim kontaktima i telefonskim imenicima on je zabilježen kao čovjek iz „8. odjela“, dok je njegov kolega Andrej Fjodorov upisan kao „Andrej doping – 8. odjel“. Taj Fjodorov, prema tekstu, komunicirao je s brojnim trenerima i sportskim dužnosnicima iz različitih disciplina, od snowboarda i plivanja do odbojke i košarke. Autori iz toga izvode zaključak da je u okviru Druge službe FSB-a postojao čitav sektor koji je radio sa sportskim savezima i olimpijskim strukturama. Spominju se i ljudi iz sigurnosnih struktura koji su formalno imali funkcije u Olimpijskom odboru Rusije.
Kako se branio Kovaljov
Kada je izgubio bitku pred međunarodnim institucijama, Kovaljov je, prema navodima Insajdera, svoje stavove iznosio i na Telegramu. U jednoj od objava, kasnije obrisanoj, tvrdio je da je cijela priča o ruskom dopingu proizvod zapadnih konstrukcija i interesa.
„Histerija o ‘užasnim ruskim nadopingiranim sportašima’ i svim tim glupostima plod je starih fantazija svih zapadnih sportskih struktura bez iznimke. Stare Rodčenkovljeve bajke i razni ‘borci za istinu’ i dalje stvaraju osnovu za pokušaje nesposobnih pseudo-pravnika prevaranata da zarađuju novac na nesretnim sportašima“, rekao je.
