Iz "iste kuhinje" i novičok i medalje: Istraživanje otkrilo vezu ruskog FSB-a, otrova i dopinga

Priča se vraća na 2020. godinu i arbitražu u Lausannei, gdje je kao ekspert ruskog antidopinškog sustava svjedočio Dmitrij Kovaljov iz RUSADA-e. Njegov zadatak bio je osporiti četverogodišnju zabranu koju je Svjetska antidopinška agencija izrekla Rusiji zbog sustavnih manipulacija doping kontrolama. Još od 2015. godine, kada je bivši direktor moskovskog antidopinškog laboratorija Grigorij Rodčenkov pobjegao u SAD i detaljno progovorio o državnom doping programu, postalo je jasno da su ruske vlasti godinama organizirale široku mrežu prikrivanja pozitivnih uzoraka. Rodčenkov je opisao kako su tijekom Zimskih olimpijskih igara u Sočiju ruski sportaši dobivali poseban koktel zabranjenih tvari, a da su agenti FSB-a kroz tajni otvor u zidu laboratorija mijenjali uzorke urina „čistima“ kako sportaši ne bi pali na testovima.