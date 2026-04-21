"naval grupa"
Francuski div nudi Hrvatskoj moćne korvete: "Gradile bi se ovdje, otvorilo bi se više od 1000 radnih mjesta"
U Zagrebu su danas potpisani novi sporazumi o suradnji između francuske Naval Grupe i hrvatskih partnera u sklopu programa višenamjenskih korveta "Gowind" za Hrvatsku ratnu mornaricu (HRM).
Francuska Naval Grupa potpisala je tri nova sporazuma o razumijevanju s hrvatskim partnerima - brodogradilištem Iskra, Orqom i Fakultetom strojarstva i brodogradnje u okviru programa višenamjenske korvete Gowind, koji bi do 2030. godine Hrvatskoj ratnoj mornarici trebao osigurati europske višenamjenske površinske borbene brodove sposobne za provedbu svih operacija pomorske obrane i zadaća pomorske sigurnosti.
Sporazumi o suradnji između francuske kompanije Naval Grupe i hrvatskih partnera potpisani su u nazočnosti veleposlanika Francuske Republike Fabiena Fieschia u RH. Naval Grupa se tako povezala s Brodogradilištem Iskra, koje bi zajedno s brodogradilištem 3. MAJ Rijeka kao dijelom Iskra grupe, bilo strateški industrijski partner francuske grupe za lokalnu izgradnju najvećeg dijela obje korvete u Hrvatskoj, uključujući završno sklapanje i održavanje tijekom cijelog životnog vijeka brodova.
Cilj povezivanja s hrvatskom Orqom, pak, označuje primjenu dronova i tehnologija bespilotnih zračnih sustava u pomorstvu, dok bi suradnja Naval Grupe i Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu (FSB) trebala pokrenuti istraživačko-razvojne aktivnosti u području napredne brodogradnje i tehnologija pomorskog inženjerstva.
Gowind korveta, istaknuto je na potpisivanju sporazuma, ratni je brod potvrđen u pomorskim i borbenim operacijama, izgrađen na modernim tehnološkim rješenjima smanjene uočljivosti, velike otpornosti i s višenamjenskim sposobnostima. Sposoban je izvršavati puni spektar misija pomorske obrane i pomorskog sigurnosnog osiguranja.
Korveta integrira senzore i naoružanje najnovije generacije kroz SETIS, borbeno provjeren sustav upravljanja borbenim djelovanjem (CMS) koji je razvila tvrtka Naval Grupa kao i inovativna strukturna rješenja. Integrirajući sve sposobnosti ratovanja iznad i ispod površine mora već od početnih faza inženjerskog razvoja, Po svom je dizajnu višenamjenska platforma.
Platforma je trenutačno u uporabi s šest jedinica koje operativno koriste Egipatska ratna mornarica i Ratna mornarica Ujedinjenih Arapskih Emirata, dok se pet jedinica lokalno gradi za Kraljevsku malezijsku ratnu mornaricu.
Potpredsjednik za prodaju i razvoj poslovanja u Europi i Sjevernoj Americi Naval Grupe Guillaume Weisrock naglasio je kako je grupa posvećena izgradnji snažnih, uravnoteženih i dugoročno održivih partnerstava s Hrvatskom, usmjerenih na prijenos naprednih tehnologija, znanja i najboljih industrijskih praksi u području borbenih plovila nove generacije.
"Na temelju našeg dosadašnjeg iskustva već postavljamo visoke standarde u stvaranju vrijednosti za hrvatsko gospodarstvo, zajedničkog razvoja i organizacije proizvodnje u Hrvatskoj", rekao je Weisrock, dodavši kako sporazumi predstavljaju značajan korak u jačanju industrijske, tehnološke i akademske suradnje između Francuske i Hrvatske.
Predsjednik Uprave Iskra brodogradilišta Roko Vuletić naglasio je, prilikom potpisivanja sporazuma, da partnerstvo s Naval Grupom predstavlja veliku priliku za to brodogradilište, kao i njihovo nedavno preuzeto brodogradilište 3. Maj Rijeka, da ojačaju svoje industrijske kapacitete, stvore dugoročna radna mjesta za kvalificirane radnike te se pozicioniraju kao vjerodostojan partner u složenim programima brodogradnje šire od projekta izgradnje hrvatskih korveta.
"S našom iskusnom radnom snagom i širenjem kapaciteta brodogradilišta, ova suradnja otvara nove poslovne horizonte, osigurava održiv rast, potiče razvoj naprednih znanja i stvara dugoročnu zaposlenost. U konačnici, konkretni rezultati ove suradnje stvorit će trajnu vrijednost ne samo za naša brodogradilišta i zaposlenike, već i za cjelokupnu hrvatsku pomorsku industriju", rekao je Vuletić.
Operativni direktor tvrtke Orqa Tomislav Krolo podsjetio je da je "Orqa tvrtka za tehnologiju dronova specijalizirana za FPV bespilotne zračne sustave koja pruža vrhunska rješenja za obrambene primjene". Naglasio je da kombinirajući Orqinu stručnost u naprednim bespilotnim zračnim sustavima s opsežnim iskustvom Naval Grupe u pomorskoj obrani, žele istražiti nove mogućnosti suradnje, potaknuti značajan tehnološki napredak te implementirati inovativni pristup integraciji UAS i C-UAS sustava na brodovima.
Za prodekana Fakulteta strojarstva i brodogradnje Marka Katića suradnja s Naval Grupom dodatno jača njihovu ulogu istraživačko-razvojnog partnera u području naprednih tehnologija, posebice u području brodogradnje i pomorskog inženjerstva.
Inače, prijedlog Naval Grupe Hrvatskoj ratnoj mornarici temelji se, kako ističu, na pouzdanom industrijskom pristupu, međunarodnom iskustvu u prijenosu tehnologije te snažnoj opredijeljenosti zajedničkoj izgradnji u Hrvatskoj.
Iz Naval Grupe procjenjuju da će tijekom faze izgradnje već biti uključeno više od 1.000 izravnih i neizravnih visokokvalificiranih radnih mjesta diljem zemlje, uz dugoročne perspektive kroz izvozne mogućnosti, održavanje te istraživanje i razvoj, čime se osigurava održiv opseg posla i stvaranje stručnih radnih mjesta.
Ranije ove godine Naval Grupa već je potpisala sporazume o razumijevanju s nekoliko hrvatskih tvrtki, uključujući Aitac (usluge brodskog dizajna i inženjeringa), Adria Winch (sustavi za privez, sidrenje i tegljenje) te Centar izvrsnosti Marble (istraživačko-razvojne aktivnosti u području pomorske robotike).
