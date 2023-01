Provjerili smo je li 1,33 eura dovoljno za kvalitetan obrok u školama

Podijeli :

Izvor: N1

Odluku Vlade da svim osnovnoškolcima osigura besplatan obrok pozdravljaju svi, ali istovremeno brojni upozoravaju da bi kvaliteta tih obroka mogla ovisiti od mjesta do mjesta, ili još preciznije - od škole do škole. O ovoj su temi i problemima koji su se iskristalizirali oko nje u Dnevniku N1 govorili nutricionist Branimir Dolibašić te Đuro Baloević, predsjednik splitsko-dalmatinskog ogranka Hrvatske udruge ravnatelja osnovnih škola.

Dolibašić ističe da je glavni problem nesklad između želje i mogućnosti, odnosno plana i realizacije.

“Nitko neće osuditi besplatne obroke, svi će to pozdraviti, ali trebamo se zapitati hoće li sva djeca dobiti topli obrok”, kazao je nutricionist.

“Nemamo organiziran sustav prehrane u školama koji je posvećen kvaliteti prehrane na način da imamo standard i da možemo jamčiti da će svako dijete imati jednake mogućnosti za kvalitetnu hranu, da to ne ovisi o tome hoće li njegov ravnatelj biti krativan i imati mogućnosti za to. To bi trebalo biti sustavno riješiti. 1,30 EUR je super, ali gdje dajemo taj novac?”, dodaje Branimir Dolibašić koji upozorava da je prehrana nešto što se uči cijelog života te da se krivo razvijene navike u prehrani kasnije tijekom života moraju ispravljati obično radi zdravstvenih posljedica.

Ideju u potpunosti podržava i Đuro Baloević iz Hrvatske udruge ravnatelja osnovnih škola.

“Volio bih zaista da prema riječima ministra 2027. godine sve naše škole imaju blagavaonice i kuhinje te osoblje koje je za to potrebno, kao i da sva djeca imaju bar jedan topli obrok. Međutim, s obzirom na stanje u našoj županiji nisam optimist”, kazao je Baloević.

Navodi da od 97 škola u Splitsko-dalmatinskoj županiji, njih 20-ak ima svoje kuhinje.

“To su uglavnom škole koje imaju produženi boravak. Da bi te škole mogle uvesti topli obrok za sve učenike, a ne samo za one koji idu na produženi boravak, morale bi zaposliti dodatni kadar, čak možda i proširiti prostor kuhinja i blagavaonica. Sve ostale bi trebale zapravo dograditi prostore škole, odnosno sagraditi kuhinje, blagavaonice i zaposliti osoblje škole”, pojasnio je Baloević.

Pritom upozorava da neće moći naći dovoljan broj kuhara iz jednostavnog razloga jer tog kadra nedostaje i u turizmu, gdje se nude još i konkurentnije plaće.

Na pitanje je li 10 kuna po učeniku dovoljno za kvalitetan obrok, Baloević je kazao:

“Prema razgovoru s kolegama iz sjevernog dijela zemlje gdje imaju dužu praksu, s tom cijenom se da kuhati topli obrok u onim sredinama gdje postoji kuhinja i gdje se inače kuha veća količina obroka. U velikom problemu smo mi koji moramo koristiti vanjsku uslugu i dobavljača jer će za nas to biti najčešće nedovoljno.”

