Plodine

Provjerite: Zbog povišene razine pesticida povlače se popularne rajčice

Hina
11. pro. 2025. 16:24
Cherry rajčice
Zbog povišene razine pesticida acetamiprida Državni inspektorat obavijestio je o opozivu proizvoda "rajčice cherry" od 500 grama koji u prodaju stavlja trgovački lanac Plodine, objavila je u četvrtak Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu (HAPIH).

Riječ je o cherry rajčicama od 500 grama, čija je godina berbe 2025., a LOT broj 47/03. Dobavljač je Bruno S.R.L., Vallese di Oppeano, Verona, Italija, a proizvod u maloprodaju stavlja Plodine d.d., Rijeka.

Proizvod nije u skladu s Uredbom Komisije o maksimalnim razinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla.

Cherry rajčice Pesticidi Plodine Povlačenje proizvoda

