Od danas na snazi nova pravila koja će otežati skrivanje dohodaka i imovine

U praksi, zakon predviđa da financijske institucije, banke i digitalne platforme, uključujući one koje nude usluge vezane uz kripto imovinu, prikupljaju i čuvaju podatke o svojim korisnicima i njihovim transakcijama. Podaci uključuju informacije o kupnji, prodaji i prijenosu kripto imovine, prihodima od dividendi, kamata i drugih financijskih instrumenata, kao i detalje o računima i vlasničkim udjelima korisnika. Financijske institucije potom te podatke dostavljaju Poreznoj upravi, koja provodi kontrolu i obrađuje informacije. U slučaju da korisnici imaju rezidentnost u drugim državama članicama EU, Porezna uprava automatski dijeli te podatke s nadležnim poreznim tijelima u tim državama. Primjerice, hrvatski državljanin koji koristi njemačku kripto-platformu imat će svoje podatke u njemačkoj Poreznoj upravi, koja ih potom šalje hrvatskoj Poreznoj upravi.