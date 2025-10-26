Pucnjava u Zagrebu tijekom pokušaja pljačke ljekarne. Stranac pokušao zaustaviti pljačkaša

Policija je oko 17,40 sati zaprimila dojavu da je nepoznata osoba pokušala opljačkati ljekarnu u Ozaljskoj ulici na Trešnjevci, u kojoj su se tada nalazile djelatnice i jedan strani državljanin. Strani državljanin je pokušao spriječiti pljačkaša, pri čemu je došlo do naguravanja i tjelesnog sukoba.