Deutsche Welle: Varljiva slamka spasa hrvatske vojne industrije

„U svemu tome jadu, mi u Hrvatskoj doveli smo se u poziciju da si ne možemo više mnogo pomoći kad je posrijedi industrija, tako i vojna. Ostaje nam ono 'veži konja gdje ti aga kaže', iako to nismo u stanju sebi priznati“, procjena je Luke Brkića, koji zaključuje i da sam taj poslovični aga očito nije racionalan ni pouzdan. Sve drugo bit će tek prostor varljive utjehe, kao što je slučaj s industrijom vojnih dronova. Hrvatska će rado inzistirati na svom rastućem značaju, ali po uvjerenju naših komentatora to neće zaista popraviti njezin položaj i sve težu političku i ekonomsku provincijalizaciju.