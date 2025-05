Puhovski: “Lista Možemo i SDP-a u Zagrebu je skandalozna. U Splitu će ishod izbora ovisiti i o Hajduku”

Podijeli :

Iako se čini da je opet jako puno kandidata i lista na lokalnim izborima u Zagrebu, a i Splitu, tomu nije tako u odnosu na prošle lokalne izbore.

U Zagrebu je sedam kandidata za gradonačelničko mjesto, dok ih je prije četiri godine bilo desetoro. Donedavno se činilo da će ove godine biti premašen broj kandidata s prošlih izbora jer je u pretkampanji bilo znatno više onih koji su najavljivali kandidature, ali neki su odustali priklonivši se drugim kandidatima za koje su procijenili da imaju veće šanse.

Na koncu su, uz aktualnog gradonačelnika Tomislava Tomaševića (koalicija Možemo-SDP) u igri Davor Bernardić (Zagreb United), Mislav Herman (HDZ), Tomislav Jonjić (Jedino Hrvatska), nezavisni Pavle Kalinić, Ivica Lovrić (Plavi grad) te nezavisna Marija Selak Raspudić.

Još je veća razlika u broju kandidacijskih lista za članove Gradske skupštine u odnosu na prople izbore. Tada su bile čak 22, a sada ih je 12, čak deset manje.

Bez ijedne osobe srpske nacionalnosti na listi

Činjenicu da je u Zagrebu znatno manje i gradonačelničkih kandidata i kandidacijskih lista, politički analitičar Žarko Puhovski tumači time da se prije četiri godine, nakon smrti gradonačelnika Milana Bandića (koji je umro tri mjeseca prije izbora) naprosto “ispraznilo mjesto” pa su tada mnogi vidjeli priliku.

Puhovski je upozorio i na jednu stvar koja se tiče zajedničke liste Možemo i SDP-a, a drži da je skandalozna.

“Oni se pojavljuju kao liberalno-lijeva opcija koja na listi nema nijednu osobu srpske nacionalnosti. Po mom sudu, to je u Zagrebu nedopustivo. Po zakonu je jedno mjesto u Skupštini grada rezervirano za vijećnika srpske nacionalnosti pa je moguće da će se morati povećavati broj članova Skupštine s 47 na 48 ako nijedan ne bude izabran. Kandidata srpske nacionalnosti (doduše po jednog, nap.a.) ima na listama Marije Selak Raspudić, Dalije Orešković, Pavla Kalinića, Plavog grada i Radničke fronte. Ne razumijem zašto Možemo i SDP to nisu napravili. Prije svega iz principjelnih razloga, ali i iz taktičkih, jer mogu dobiti jedno mjesto u Skupštini. Nakon svega što se 1990-ih događalo, lijevo-liberalna opcija mora uzimati u obzir srpsku manjinu, neovisno o postotku”, kazao je.

“Trebat će selotejp da ih se drži na okupu”

Puhovski se osvrnuo i na dvije liste koje dobro kotiraju uoči izbora – listu Marije Selak Raspudić i Zagreb Uniteda koju predvodi Davor Bernardić.

“Mislim da će za kandidate s tih lista trebati cijeli kolut selotejpa da ih se zadrži na okupu i nekoliko mjeseci, a ne nekoliko godina. To su ljudi raznih biografija koji nekome mogu biti simpatični ili ne, ali koji naprosto ne pripadaju zajedno. Pitam se što će oni raditi u Gradskoj skupštini ako Tomašević opet pobijedi. Pogotovo Selak Raspudić koja ima obveze i u parlamentu. Tu vidim velike probleme”, kaže.

“Mogući su i problemi u Skupštini je ne vidim da bi SDP i Možemo mogli dobiti većinu. I inače mi se čini da je njihova lista po potencijalu kandidata i kandidatkinja daleko ispod nivoa koji bi se od lijevo-liberlane opcije trebao očekvati. Pogotovo SDP-ov dio liste”, dodao je Puhovski.

“Puljak se najboljim pokazuje na izborima”

Donekle slično je i u drugom gradu po veličini i značaju – Splitu. Tamo je na prošlim izborima bilo čak 11 kandidata za gradonačelnika, a sada ih je “samo” šest. Uz aktualnog gradonačelnika Ivicu Puljka (Centar) to su Franko Kelam (Most), Željko Kerum (Hrvatska građanska stranka), nezavisna Marina Kovačević, Davor Matijević (SDP) i Tomislav Šuta (HDZ).

Manje je i kandidacijskih lista za Gradsko vijeće Splita. Prije četiri godine natjecalo ih se čak 14, a sada devet. Pritom valja podsjetiti da Split u proteklih 30 godina nije imao istog gradonačelnika u dva mandata zaredom. Sudeći po predizbornim anketama, Puljak ima velike šanse da mu to prvom pođe za rukom.

Puhovskog smo pitali je li manji broj kandidata u Splitu posljedica Puljkovog dobrog rejtinga u predizbornim anketama?

“On je tip političara koji se najboljim pokazuje na izborima, dok se između izbora nije baš istaknuo kao netko tko je doista toliko promijenio Split i odmaknuo se od HDZ-a koji inače tako oštro napada. Iako u njegovom ponašanju ima dosta autoritarnosti, na izborima se pokazuje vrlo sposobnim i ima velike šanse pobijediti.”

“Ostali kandidati do krvi se sukobljavaju”

Pulkove šanse za pobjedu, smatra Puhovski, uvelike uvećava to što se ostali kandidati međusobno sukobljavaju “do krvi”.

Jug Dalmacije dugo je bio uporište HDZ-a, a danas čak osam različitih opcija vlada u tamošnjim gradovima

“Imamo sada ovu priču s SDP-ovim kandidatom. HDZ-ov kandidat čini se da nema punu podršku stranke, a Kerum je neka vrst lokalnog Trumpa kojeg bi trebalo muzealizirati. Ali, eto, on bi se još malo htio igrati politike i njegov jedini smisao u tome jest da bude gradonačelnik. On sa svojim listom nema što raditi”, kazao je.

Puhovski smatra da bi lokalne izbore u Splitu mogla obilježiti pa i presuditi im dva “nepolitička” događaja.

“Otvori li se do izbora Žnjan (obnova plaže vrijedna 45,5 milijuna eura, nap.a.) i bude li Hajduk prvak to hoćeš-nećeš povećava izborne šanse aktualne gradske vlasti jer su to stvari koje se gotovo lijepe jedna na drugu”, kazao je.

