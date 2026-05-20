Puhovski: DP se pretvara u Domovinsko pogrebno poduzeće. Milanović je primjereno postupio prema Izraelu
Politički filozof Žarko Puhovski, u Novom danu kod Tihomira Ladišića, komentirao je sukob Ivana Penave s Andrejom Plenkovićem zbog komemoracije na Bleiburgu, politiku Domovinskog pokreta, ali i odnos predsjednika Zorana Milanovića s Izraelom
"Ivan Penava je, prije svega, nezadovoljan jer Plenković puzajući, mirno, jedan po jedan proširuje većinu i time su DP-ovci u sve slabijoj poziciji, a istovremeno im pada i rejting. I onda, što je slabiji to je agresivniji jer pokušava kompenzirati tu poziciju. Upravo zato što je slabiji, kao ključno pitanje postavlja protokolarno pitanje, a to se uvijek pojavljuje kao način da se sakrije pravi problem: očito je da DP slabi i da im je uloga sve slabija potencijalno posve nepotrebna", naglašava Puhovski.
Smatra da Plenković još nema dovoljno ruku za većinu, u slučaju da se odluči riješiti DP-a, ali pitanje je i bi li svi DP-ovci ostali uz Penavu ili bi se priklonili HDZ-u i Plenkoviću.
"Uvjeren sam da Plenković još ima troje-četvero ljudi za čaj ili kavu na drugoj strani političkog pola – sreća pa da još se ne spominje alkohol u toj igri", rekao je Puhovski.
Novost - sukob desnice oko posmrtnih ostataka
Ističe kako je novost to da se oko posmrtnih ostataka sad sukobljava desnica, a dosad je to bio klasični sukob naše desnice i ljevice.
"Treba pronaći sve žrtve, pronaći sve počinitelje i makar ih simbolički osuditi jer većina nije danas živa, ali ako vam je to jedini program onda zbilja postajete Domovinsko pogrebno poduzeće umjesto Domovinskog pokreta. Na početku su imali program neke vrste kulturne kontrarevolucije.
Pojavljivale su se tu čudne stvari: doslovna rehabilitacija NDH u školskim programima, promjena imena Leksikografskog zavoda, 1100 godina hrvatskog kraljevstva,... Vodi se borba za znakovlje koji će obilježavati zemlju, pa su se prebacili na Bleiburg, ali ako im je to jedina politika onda je to karikatura politike", naglašava Puhovski.
Plenković je panično reagirao na Sokola
Komentirajući najave iz HDZ-a da će izbaciti europarlamentarca Tomislava Sokola jer je kritizirao vrh stranke, Puhovsi je kazao kako je Plenković panično reagirao.
"Plenković se u tom slučaju ponašao panično, možda zna nešto što mi ne znamo, ali vjerojatnije je da ga je uhvatila paranoja da se ne bi netko u HDZ-u pozicionirao za njegova nasljednika. Sokol brani čast supruge, ali se 'prijavljuje' i kao netko tko je na raspolaganju za zamijeniti Plenkovića", upozorava Puhovski.
"Školski primjer primjerenog postupka"
Osvrćući se na odluku predsjednika Zorana Milanovića da ne daje suglasnost za novog izraelskog veleposlanika u RH, Puhovski je to ocijenio kao "školski primjer primjerenog postupka"
"Čini mi se da je reakcija Ureda predsjednika školski primjer primjerenog postupka. Plenković je pogriješio ka dje rekao da ne zna zbog čega je to predsjednik učinio – dal' zbog osobe ili izraelske politike, jer je Ured predsjednika jasno rekao da je zbog državne politike Izraela. To što je učinio Milanović - snizivši razinu diplomatskih odnosa s Izraelom je u redu, a i još je šest država EU-a to učinilo", naglasio je Puhovski.
"Tjeranje Lendića s Pantovčaka bilo je u redu"
Podržao je i predsjednikovo tjeranje s Pantovčaka diplomata MVEP-a Tomislava Lendića je se "zaposlenik MVEP-a ponašao nekorektno kad je došao tu u studio N1".
No, zanimljivo je da Milanović, koji se kultivirao kao netko tko se nekorektno ponaša, traži korektno ponašanje, nastavio je Puhovski i dodao kako mu je to pomalo neobično. Uvjeren je da oštra retorika na relaciji predsjednik Milanović - premijer Plenković više koristi Plenkoviću jer "neki u HDZ-u, a ima ih na tisuće, misle da im je maršalski štap u torbi" i da će moći zamijeniti Plenkovića jednom kad ode.
