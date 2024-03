Puljak: Imamo otvoreni gol pred sobom, nećemo gledati igra li netko lijevom ili desnom nogom

Podijeli :

Saborska zastupnica Centra Marijana Puljak u N1 Studiju uživo s Igorom Bobićem razovarala je o predizbornoj koaliciji Rijeke pravde, ali i o potencijalnim rješenjima nakon izbora.

Stranka Centar postigla je dogovor s koalicijom Rijeke pravde. “Gledam to kao snagu koja se stvara, a koja će konačno zaustaviti HDZ da ne preuzme vlast treći put zaredom. Odavno smo zagovarali širu frontu koja će srušiti HDZ. Gledali smo što je najbolje za zajedničku listu, za najbolji rezultat. Time smo se vodili u razgovorima bez ucjena ili postavljanja uvjeta”, rekla je Marijana Puljak i dodala:

“Što se nas tiče, stranka Centar upravlja drugim najvećim gradom u Hrvatskoj, dvaput smo pobijedili HDZ u godinu dana. SDP je to prepoznao i koalicijski dogovor je gotov. U četvrtak ćemo predati liste koalicije Rijeke pravde.” Istaknula je da Splitom upravljaju svakako drugačije od HDZ-a i Keruma.

Na pitanje kakva su im očekivanja u okviru koalicije rekla je da Centar na zajedničkim listama ima 11 mjesta po cijeloj Hrvatskoj u gotovo svim izbornim jedinicama. Također je istaknula da dosad nisu razgovarali unaprijed o eventualnim pozicijama nakon izbora.

Komentirajući zazivanje nacionalne vlade Zorana Milanovića i eventualna neslaganja ako koalicija nakon izbora bude prisiljena sklopiti vladu s Mostom ili Domovinskim pokretom, Puljak je rekla da će sve vidjeti nakon izbora:

“Znaju se vrijednosti za koje se zalažemo. Prvi i osnovni cilj je maknuti korupcijsku hobotnicu od građana i javnog novca. Potrebna su dva mandata za oživjeti zemlju. Puno je posla na svim razinama. Razlike među nama ili zamjerke trebamo staviti po strani i fokusirati se na ono ispred nas. Imamo otvoreni gol pred sobom, kao momčad radimo zajedno da postignemo gol, nećemo gledati igra li netko lijevom ili desnom nogom.”

Na pitanje hoće li to biti dovoljno za pobjedu, napomenula je da je to nužni uvjet za pobjedu. “Iza izbora se mora znati što će se raditi, već imamo jasnu sliku za prve tjedne nakon formiranja vlade. Koalicija će uskoro predstaviti svoj program, ali bitan je nužni uvjet – do promjena neće moći do doći ako ne smijenimo HDZ. Hrvatska je izgubila milijun stanovnika od devedesetih na ovamo”, rekla je.

Zorana Milanovića ne smatra utegom u kampanji: “Naš zadatak je pokazati da ima nade za rušenje HDZ-a. Vjerujem da će se postotak neodlučnih još smanjivati.”

