Radimir Čačić: Predložio sam da ovo javno objavimo, no SDP je to odbio

Radimir Čačić, bivši ministar i predsjednik Reformista gostovao je kod našeg Tihomira Ladišića u Novom danu. Na ovim lokalnim izborima Čačić je kandidat za župana Varaždinske županije.

Upitan o motivima kandidature za župana Varaždinske županije, Radimir Čačić odgovara: “Tragična je činjenica da je 95,2 posto ukupnog novca koji je stigao unazad četiri godine u županiju, na temelju europskih projekata, posljedica ugovora koje sam ja pripremio i potpisao. Manje od pet posto je inicirao i pokrenuo sadašnji župan Anđelko Stričak“, otkriva Čačić.

Kandidat za župana na ovim lokalnim izborima govori sljedeće:

“Razina ovlasti koju imaju župani u Hrvatskoj je nemjerljiva s bilo čime. On ima potpune ovlasti. Ovlasti Tomaševića su nemjerljivo veće od ovlasti Plenkovića. Budžet s kojim raspolaže Tomašević, direktno neusporediv je s onim s kojim raspolaže (posredno) Plenković preko ministarstava, Sabora…”, ističe Čačić.

“Vi kao župan ili gradonačelnik svojim zamjenicima možete reći “Vi od sutra ne morate dolaziti na posao”, govori opisujući razinu ovlasti koje imaju župani i gradonačelnici.

Objašnjavajući zašto bi trebao biti izabran na poziciju župana, ističe činjenicu da je 80 svih javnih investicija posljedica europskog novca: “Ako to nisi u stanju uzeti, radiš direktnu štetu svojim građanima”, napominje. “Ovaj župan, dokazano, za to nije u stanju. Ja, provjerljivo, jesam. Ne samo kao župan nego kao i ministar”, govori i kaže da smatra da je ovo zadnja prilika za taj vlak koji odlazi 2027.

“Ovo je vrijeme za jedno energično, agresivno isporučivanje europskih projekata”, napominje.

Uvjeren u pobjedu

Govoreći o vlasti na razini varaždinske županije govori da nikad ni HDZ ni SDP tamo nisu bili najjača stranka. “Uvijek je to bio centar”, navodi. Na poziciju župana cilja četvero kandidata. Čačić predviđa da će u drugi krug po anketama ući Stričak i Čačić.

“U drugom krugu potpuno neupitno dobivam ja i moja zamjenica iz nezavisne platforme Sjever”, smatra Čačić.

Varaždinski župan Stričak predao potpise za kandidaturu za novi mandat Čačić o sukobu Tomaševića i ministrice: Groteskno, ali ne čudi me Obuljen, nego Bačić

I prošli put su ankete tako najavljivale, no kako tvrdi bivši ministar: “U drugom krugu sam izgubio jer je SDP podržao HDZ. To nije dobro i to je rezultiralo ovom tragičnom izvršnom vlašću. Mislim da su se stvari potpuno promijenile. SDP ipak ima jasnu sliku o tome jer mi smo njihovog gradonačelnika podržali, a oni nas nisu. Imamo takav dogovor – tko god bio protiv HDZ-ovog kandidata međusobno će podržati ovog drugog. Predložio sam da to potpišemo i javno objavimo, no SDP je to odbio, ne po prvi put”, otkriva Čačić.

Ističe neupitnu važnost nezavisne platforme Sjever na čelu s Matijom Posavcem. Oni nose četiri-pet posto koji mogu biti presudni”, govori Čačić.

