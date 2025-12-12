Godišnji dodatak na mirovinu stiže idući tjedan: Evo što u slučaju ovrhe i poreza

Zavod za mirovinsko osiguranje idući će tjedan isplatiti godišnji dodatak. Izračun je, kako doznaje Mirovina.hr, već napravljen automatski za svakog umirovljenika, a HZMO će obavijestiti o točnom datumu isplate. Dobra vijest je da dodatak ne ulazi u izračun poreza, a izuzet je i iz ovrhe, ali tu ipak treba pripaziti na jednu stvar.
Godišnji dodatak na mirovinu uveden je mirovinskom reformom, a umirovljenicima će biti isplaćen prvi put ove godine. Kako doznaje Mirovina.hr, sve je spremno za isplatu godišnjeg dodatka, izračun je napravljen automatski za svakog umirovljenika, a isplaćen će biti idući tjedan. O točnom datumu isplate obavijestit će Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje.
S dodatkom prelazite 600 eura? Nećete platiti porez
Riječ je o dijelu mirovine i trajnom pravu uvedenom u mirovinski sustav. Vlada će svake godine odlučivati u listopadu, prije rebalansa državnog proračuna, o iznosu godišnjeg dodatka po godini staža s isplatom u prosincu. Sada on iznosi šest eura, što u slučaju 30 godina staža donosi 180 eura. Umirovljenici s tim iznosom nisu zadovoljni, a za očekivati je da će se on svake godine povećavati. Za isplatu godišnjeg dodatka država će ove godine potrošiti preko 215 milijuna eura, kako je rekao zamjenik HZMO-a Ivo Bulaja.
Godišnji dodatak nije oporeziv, ne može ulaziti ni u cenzus za ostvarivanje dopunskog zdravstvenog osiguranja na teret državnog proračuna, a izuzet je i iz ovrhe. Dakle, ako s isplatom dodatka prijeđete mjesečni iznos od 600 eura iznad kojeg se plaća porez na dohodak, nećete ga morati platiti. Zato je dobro što se mirovina i dodatak isplaćuju odvojeno, upravo kako se ne bi dogodila greška s obračunom poreza. Porez na sve mirovine bit će ukinut, a zakonske izmjene očekuju se iduće godine, s primjenom od 2027. Dotada se očekuje da će, zbog nadolazećeg rasta mirovina, više od 50 posto umirovljenika biti u ‘poreznim škarama’.
Ako ste pod ovrhom, zaštićeni račun je obavezan
"Trebamo li mi koji smo ovršeni napraviti prijavu primanja na Fini, kako bi nam taj dodatak sjeo na zaštićeni račun", pitala je jedna umirovljenica koju zanima hoće li ‘trinaesta mirovina’ biti ovršena kao što se provodi ovrha na ‘normalnoj’ mirovini.
Kod ovrhe treba biti malo oprezniji, jer iako godišnji dodatak nije podložan ovrsi, ako ste već pod ovrhom morate imati zaštićeni račun. Umirovljenik koji već ima ovrhu na mirovinu ima i otvoreni zaštićeni račun, upravo zato da mu se ne ovrši cijela mirovina. U slučaju novih ovrha, važno je otvoriti zaštićeni račun što prije. Isto tako, nije potrebno raditi posebnu prijavu prema Fini, jer se primanja izuzeta od ovrhe automatski isplaćuju na zaštićeni račun.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
