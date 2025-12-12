Godišnji dodatak na mirovinu stiže idući tjedan: Evo što u slučaju ovrhe i poreza

Godišnji dodatak nije oporeziv, ne može ulaziti ni u cenzus za ostvarivanje dopunskog zdravstvenog osiguranja na teret državnog proračuna, a izuzet je i iz ovrhe. Dakle, ako s isplatom dodatka prijeđete mjesečni iznos od 600 eura iznad kojeg se plaća porez na dohodak, nećete ga morati platiti. Zato je dobro što se mirovina i dodatak isplaćuju odvojeno, upravo kako se ne bi dogodila greška s obračunom poreza. Porez na sve mirovine bit će ukinut, a zakonske izmjene očekuju se iduće godine, s primjenom od 2027. Dotada se očekuje da će, zbog nadolazećeg rasta mirovina, više od 50 posto umirovljenika biti u ‘poreznim škarama’.