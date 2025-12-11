Osvajaju tržišta od Poljske do Urugvaja: Kinezi podvaljuju benzince koje nitko ne želi

Taj izvoz na fosilna goriva, koji čini 76% ukupnog kineskog izvoza automobila od 2020. godine, ima dalekosežne učinke na međunarodnu konkurenciju. I dok su zapadni političari postavili carinske prepreke za kineske električne automobile, kineski automobili na fosilna goriva i dalje osvajaju tržišta u zemljama poput Poljske, Južne Afrike i Urugvaja. Tako su kineske automobilske marke poput SAIC-a, BAIC-a, Dongfenga, Chery-a i drugih ostvarile nevjerojatan porast izvoza, s istim brandovima sada dominirajući na tržištima koja su tradicionalno bila u rukama stranih proizvođača.