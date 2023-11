Radovani: Jako skretanje u desno u Velikoj Britaniji nikoga ne zanima

Podijeli :

Daniel LEAL / AFP

Britanski premijer Rishi Sunak smijenio je ministricu unutarnjih poslova Suellu Braverman nakon što je u pismu kritizirala propalestinske prosvjede, među ostalim – opisujući sudionike kao rulju. Također je optužila londonsku policiju za dvostruke kriterije zbog načina kako se odnosi prema propalestinskim skupovima i protuprosvjedima. Političku situaciju u Velikoj Britaniji u Newsroomu s Domagojem Novokmetom komentirao je Tin Radovani, viši savjetnik za strategiju BBC-ja.

Nije ovo bio, komentira Radovani, prvi “grijeh” Suelle Braverman.

Smijenjena britanska ministrica unutarnjih poslova

“Još od ljetos, kada je krenula u jednu, moglo bi se reći, ofenzivu da digne svoj profil unutar Konzervativne stranke kao stjegonoše najdesnije frakcije unutar konzervativaca. Obzirom da su sva predviđaanja da će sljedeće izbore konzervativci izgubiti, htjela se pozicinioirati kao najizgledniji kandidat za šefa stranke i oporbe”, objašnjava Radovani.

“Počela je lansirati, provoditi politike za koje nije tražila nikakve provjere kod premijera, kontinuirano je napianjala situaciju u zemlji”, dodaje.

I onda je došla kolumna u Timesu.

“Otvoreno je kritizirala operacionalne odluke policije. To se u Britaniji ne radi. Ministar nema operacione ingerenecije nad policijom. Tehnički problem je bio ministri za objavljivanje tekstova moraju zatražiti odobrenje od ‘desetke’. Premijerov ured poslao je sugestije kako da promijeni tekst, ona to nije poslušala. Ona je gotovo otvoreno pozvala na demonstraciju ekstremno desne stranke koje su onda i napravile to i sukobile se s policijom”, rekao je Radovani.

Kaže da joj je Sunak dozvoljavao implicitno kada je lansirala kojekakve sumanute prijedloge i stvari. “Sve je to bilo u pogledu pozicioniranja stranke. Prema ispitivanjima javnog mnijenja popularnost Konzervativne stranke nije se mijenjala. Jako skretanje u desno trenutačno u Velikoj Britaniji nikoga ne zanima. Mahao, ne mahao po desnom krilu izgubit će izbore jer Laburisti još imaju 20 posto prednosti. Konzervativci bi trebali odustati od kulturnih ratova i vratiti se centru”, rekao je Radovani.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.