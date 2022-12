Reakcije na Vladinu pomoć: “Čujte, padam u nesvijest od oduševljenja”

Podijeli :

Izvor: N1

Djed Božićnjak stanuje u Banskim dvorima, a ne u Finskoj. Takav se zaključak nameće nakon što je na današnjoj sjednici Vlade objavljeno da će milijun građana iz najugroženijih skupina pod božićno drvce do kraja godine dobiti 700 milijuna kuna. Pokriveni su umirovljenici, djeca i korisnici socijalne pomoći, čak i stradali u potresu. Premijer kaže - solidarni smo i uštedjeli smo za one koji nemaju. Građani uzvraćaju: sve smo mi to platili i vraćaju nam.

Najugroženijima – umirovljenicima, korisnicima socijalne skrbi i stradalima u potresu država pod bor daje 700 milijuna kuna. Tri dana prije Božića dobru vijest objavio je premijer Andrej Plenković: “Da na ovaj način pomognemo velikom broju naših sugrađana kojima će to olakšati premoštavanje krize”.

VEZANE VIJESTI Plenković najavio mjere pomoći za milijun građana, evo detalja Otkud Vladi 700 mil. kuna za paket pomoći? “Ne radi se o predizbornom začinu”

“Što se tiče jednokratnog dodatka za naše umirovljenike koji će po četvrti put u dvije godine, a treći put ove, dobiti jednokratno novčano primanje. Ponovili smo zapravo odluku iz onog jesenskog dijela Vlade”, rekao je pak Marin Piletić, ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne skrbi.

Umirovljenici s mirovinama do 4360 kuna podijeljeni su u četiri razreda i dobit će od 400 do 1200 kuna.

No čini se da Vladin dar nije naišao na oduševljenje umirovljenica na zagrebačkom glavnom trgu.

“Čujte, padam u nesvijest od oduševljenja”, rekla nam je kroz smijeh jedna gospođa pa dodala: “To oni sebi laskaju da su nam pomogli, ali… Da nemam dobru djecu, okolinu, bila bih pod Savskim postom s beskućnicima”.

“To me ne spašava ni u čemu”, kratko će druga gospođa.

“Mi koji smo odradili puni radni staž, preko 5001, ne dobivamo ništa. Nisam zadovoljna”, požalila se naša treća sugovornica.

Ljudi koji su ostali bez domova u potresima imaju pravo na 2000 kuna po osobi.

I sljedećih šest mjeseci stradalima će se otpisivati računi HEP-a i HRT-a, a svi stanovnici Banije moći će i besplatno do Zagreba austocestom ili vlakom.

“Dodijelit će se ukupan iznos od 15 milijuna kuna za pomoć osobama koje se nalaze u privremenom smještaju poput zamjenskog privremenog smještaja, u mobilnim stamb stambenim jedinicama, u konejnerima, kontejnerskim naseljima ili kolektivnom smještaju”, rekao je ministar graditeljstva Ivan Paladina.

Korisnici socijalne skrbi dobit će po 1000 kuna, a oni koji primaju dječji doplatak dobit će od 300 do 1100 kuna. Svi koji su uvjete za pravo na pomoć stekli zaključno s devetim mejsecom dobit će pomoć do kraja godine, a oni koji su uvjete ispunili kasnije mogu pomoć očekivati do kraja ožujka.

“Postoje naznake da će se ostvariti određene uštede, na rashodnoj strani proračuna dominantno, odlučili smo ta sredstva iskoristiti za ovaj paket mjera”, kazao je ministar financija Marko Primorac.

No građani nisu baš uvjereni da država daje jer je uštedjela, već da se u uvjetima visoke inflacije proračun brže puni njihovim novcem.

“Ne daje ništa, nego može samo vraćati. Umirovljenici, svi mi dajemo. Oni mogu samo vraćati”, kaže jedna od gospođa s početka priče.

Je li 700 milijuna kuna pomoći, zajedno suvođenjem eura i ulaskom Schengen priprema terena za neke preuranjene izbore?

Ministar Primorac kaže – ne. “Prema mojim saznanjima ne. Ja vjerujem da bi me netko obavijestio da se takvo nešto sprema”.

“Više je nego opravdano i korektno od Vlade da upravo s ovakvom mjerom, bez ikakvih figa u džepu, intervenira i pomogne svojim najugroženijim građanima”, kaže pak Piletić.

Čak ako je plan i bio fascinirati birače, čini se da nije upalio. Evo što kažu naše gospođe:

“Oni svi smatraju da smo mi blesavi.”

“To je samo njihova reklama, ne može to biti ništa drugo.”

“Ne može on biti Djed Božićnjak, on je mali piccolo.”