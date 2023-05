Relković o novim izbornim jedinicama: Ove političke opcije su u problemu

Podijeli :

N1

U Studiju uživo N1 televizije gostovali su Ivica Relković i Ivan Tomljenović iz udruge Kandidat koji su govorili o prvoj velikoj simulaciji saborskih mandata nakon najave novih izbornih jedinica.

Relković kaže da su oni radili simulaciju jer im je unaprijed bilo jasno, da ako ostavljate model od deset izbornih jedinica, da ako zadovoljavate model biranja 14 zastupnika, a ne znamo koliko je biračko tijelo, onda ne možemo napraviti ništa više od korekcija.

“Izborni zakon ako ne valja, onda ne valja onaj početni, a on je zapravo krojen da bude ovakav. Andrej Plenković je napravio minimum prilagodbe mišljenjem koje je mogao učiniti bilo tko drugi”, rekao je Relković.

Nove izborne jedinice: “To građane ne zanima” Matematičari izračunali idealne izborne jedinice. Koliko im je trebalo? 5 minuta

Naglasio je da ne bi ovaj zakon zvao novim, već starim u novom ruhu.

Tomljenović je rekao da se točan broj birača, što bi trebao biti temeljni podatak za precizne izračune, ne zna te da su oni radeći simulaciju uzeli rezultate koji su bili 2020. godine po određenim biračkim mjestima projecirali na predložene izborne jedinica prije tjedan dana.

Kaže da nisu mogli 100 posto egzaktno to napraviti. Objasnio je da nije bilo moguće utvrditi 100 posto točan broj, ali se mogao utvrditi dovoljno točan.

“Dobili smo takav rezultat statitički da minorne stvari, poput glasanja izvan mjesta prebivališta i iz inozemstva, ne bi mogle utjecati na konačan rezultat”, kaže Tomljenović.

Ivan Tomljenović kaže da te projekcije kažu da bi SDP dobio dva mandata više nego 2020. godine, HDZ bio dobio jedan mandat više, dva mandata bi izgubio Domovinski pokret koji bi pao na 14 zastupnika, a Reformisti Radimira Čačića bi ostali na nuli jer ne bi uspjeli preći prag. Svi ostali rezultati bili bi navlas isti kakvi su i bili.

To znači da bi Most i po novom ustroju izbornih jedinica osvojio 8 mandata, da bi Možemo! dobilo 7 zastupnika, Koalicija Stranke s imenom i prezimenom, Pametno (sada je to Centar) i Fokusa 3 mandata i HNS 1 mandat.

Direktorica GONG-a: “Tko su ljudi koju su krojili izborne jedinice? Neka izađu!” Pogledajte kako Vlada prekraja izborne jedinice

Relković kaže kako je cilj simulacije bio zaista vidjeti je li se dogodila promjena pogodovanja, a ona je nemoguća.

“Ona je nemoguća na nekakav ozbiljan način”, kaže Tomljenović i objašnjava to na primjeru četvrte izborne jedinice.

“Dakle SDP je dobio jedan mandat više, prema ovom novom prijedlogu, a Domovinski pokret ga gubi. Ali to je i očekivano, da se s obzirom na to da sve što se radilo, radilo se iz razloga što glas birača u Slavoniji vrijedi više, a ondje je Domovinski pokret bio najjači. Što se dogodilo, pripajalo se dio Koprivničko-križevačke županije, pa je Koprivnica, koja je utvrda SDP-a ušla u tu jedinicu, i jača SDP koji dobiva mandat više na konto Domovinskog pokreta”, objašnjava Tomljenović.

Kaže i da egzaktno može reći kome ovaj novi prijedlog Zakona o izbornim jedinicama ne pogoduje. “Onim opcijama koje su fokusirane na jedno izborno leno, ne samo na izbornu jedinicu već i županiju. Recimo konkretno zastupnik Lacković koji je u Sabor ušao u koaliciji s Milanom Bandićem ima nešto više od 3 posto u deugoj izbornoj jedinici. Prema novom prijedlogu Koprivničko-križevačka se cijepa, ulazi dominantno u četvrtu jedinicu te njegov Đurđevac gdje on dobiva najviše glasova, i on prema našoj projekciji on bi u četvrtoj izbornoj jedinici ima 2,46 i u drugoj iz koje je zapravo i ulazio u Saboru bi imao 0,94. Tako da on gubi, ali ne samo to već mu se mijenja i pregovaračka pozicija”, objasnio je Tomljenović i naglasio da je takvim opcijama ovaj novi prijedlog izbornih jedinica najmanje pogoduje.

FOTO | Pogledajte kako će izgledati nove izborne jedinice Tramvajem broj 12 kroz tri izborne jedinice: “Uvrstiti to u turističku ponudu”

Ističe da bi, da se prema prvom prijedlogu Varaždinska županija cijepala na dva dijela, i Radimir Čačić sto posto izgubio.

“U biti oni politički igrači i opcije, čija se izborna baza cijepa, je u problemu”, kaže Relković i naglašava da će oni morati tražiti drugačije partner.

Kaže i da će velike stranke morati raditi prilagodbu izborne taktike.

Relković je rekao i kako je ovim promjenama, pogotovo prekrajanjem slavonskih jedinica, HDZ izgubio dva mandata ulaskom Koprivnice u četvrtu izbornu jedinicu.

“Slavonci moraju znati da su izgubili zastupnika, jednog ili dva. A moram ih upozoriti da će ih izgubiti još, ako se nastavi s depopulacijom jer je nemoguće zadovoljiti jednakopravni glas ako vas nema”, rekao je Relković. “To što su išli sebi ugoditi je samo forma i nespremnost da se pogledaju u ogledalo i prihate stvarnost”, naglašava.

A na pitanje jesu li ispunjene preporuke Ustavnog suda, Tomljenović kaže da premisa o 14 zastupnika u deset izbornih jedinica nije baš najsretnije rješenje te da se ne može očekivati da u takvim jedinicma ne bude i administrativnih nelogičnosti poput toga da su Petrinja i Pag u istoj izbornoj jedinici.

Relković kaže da je prva podjela, startna podjela – frankeštajnovska.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok