Riječkim vatrogascima rastu plaće: "Svjesni smo da Javnoj vatrogasnoj postrojbi nedostaje ljudi"

S dodatkom Kolektivnom ugovoru bruto osnovica plaće vatrogasaca povećana je na 1010 eura do kraja godine, te na 1035 eura nakon 1. siječnja, uz dodatak za rad u turnusima od deset posto. Također, Vatrogasno vijeće donijelo je novi pravilnik o koeficijentima za plaće svih zaposlenika Javne vatrogasne postrojbe, pa će neto plaće porasti za 6,9 do 21,4 posto, ovisno o radnom mjestu.