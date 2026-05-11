Riječkim vatrogascima rastu plaće: "Svjesni smo da Javnoj vatrogasnoj postrojbi nedostaje ljudi"

Predstavnici Grada Rijeke, Javne vatrogasne postrojbe Rijeka i Sindikata vatrogasaca su potpisali dodatak Kolektivnom ugovoru kojim se vatrogascima Javne vatrogasne postrojbe Rijeka plaće povećavaju od 6,9 posto do 21,4 posto.
S dodatkom Kolektivnom ugovoru bruto osnovica plaće vatrogasaca povećana je na 1010 eura do kraja godine, te na 1035 eura nakon 1. siječnja, uz dodatak za rad u turnusima od deset posto. Također, Vatrogasno vijeće donijelo je novi pravilnik o koeficijentima za plaće svih zaposlenika Javne vatrogasne postrojbe, pa će neto plaće porasti za 6,9 do 21,4 posto, ovisno o radnom mjestu.
Gradonačelnica Iva Rinčić istaknula je da su potpisu dodatka prethodili intenzivni i konstruktivni pregovori sa sindikatom. Prije nekoliko dana vatrogascima su predana nova vozila, ali trebalo je riješiti i materijalna prava, pa smo našli kompromisno rješenje, rekla je.
Svjesni smo da Javnoj vatrogasnoj postrojbi nedostaje vatrogasaca, pa će ovo povećanje materijalnih prava pomoći motivaciji sadašnjih i budućih riječkih vatrogasaca, poručila je Rinčić.
Zapovjednik riječke Javne vatrogasne postrojbe Hinko Mance istaknuo je da su izazovi vatrogasnih intervencija sve složeniji, a za to su potrebni odgovarajuća tehnika i motivirani ljudi. Ovaj dodatak omogućuje kvalitetan okvir za rad vatrogasaca i obavljanje njihovih zadaća, ocijenio je.
Predsjednik riječkog Sindikata vatrogasaca Frane Žudić ocijenio je kako je s predstavnicima Grada Rijeke ostvarena visoka razina suradnje. "To je ključni iskorak u dosezanju nekadašnje pozicije Rijeke kao grada s najboljim materijalnim uvjetima za vatrogasce, što je važno zbog zaustavljanja odljeva zaposlenika", kaže Žudić.
