Novotny o Studencu: Vlasnici su podcijenili hrvatsko tržište, četiri su scenarija

Novotny je mišljenja kako postoje tri scenarija za prezaduženi Studenac. Prvi scenarij je kroz predstečajnu nagodbu smanjiti razinu zaduženosti i stvoriti novu ravnotežu u bilanci. U tom scenariju, naveo je, najveći teret sanacije bi podnijeli vjerovnici koji nemaju osigurana potraživanja, to jest dobavljači.