FOTO / Pogledajte projekte novog Maksimira koji nisu prošli, među autorima Otto Barić i slavni Japanac

"Danas su objavljeni rezultati rezultati Arhitektonskog natječaja za stadion Maksimir i SRC Svetice. Na istome smo sudjelovali zajedno sa svjetski poznatim japanskim studijom za arhitekturu KENGO KUMA & ASSOCIATES kojima i ovim putem još jednom zahvaljujemo na odličnoj i poučnoj suradnji. Ostalim sudionicima čestitamo, znamo da nije bilo lako ispuniti sve propozicije ovog zahtjevnog natječaja u zadanom roku. Također se nadamo da će biti još prilike kako bi Zagreb u budućnosti možda jednom i postao prepoznatljiv na arhitektonskoj karti svijeta", napisali su.