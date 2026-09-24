zanimljiva rješenja
FOTO / Pogledajte projekte novog Maksimira koji nisu prošli, među autorima Otto Barić i slavni Japanac
Tommaso Fantini i Alberto Rossi iz milanskog studija VG13 Architects Studio Associato osvojili su prvu nagradu na međunarodnom natječaju za novi Maksimir i Sportsko-rekreacijski centar Svetice. Na natječaj je stiglo 88 radova iz više od 20 zemalja.
Tomašević je nakon predstavljanja objasnio da se tražio stadion koji će izgledom biti prepoznatljiv i povezan s identitetom Dinama i Zagreba. "Mogli smo imati našu Allianz Arenu, ali nismo htjeli", rekao je.
Grad Zagreb je na svojim stranicama objavio i kako su izgledale prijave koje su osvojile od drugog do petog mjesta.
Grad Zagreb
Grad Zagreb
Grad Zagreb
Grad Zagreb
Facebook/Otto Barić
Facebook/Urbane ideje
Poznati arhitekt Otto Barić objavio je kako je njegov tim zamislio novi stadion Maksimir. On je na Facebooku objavio vizualizaciju svog prijedloga, navodeći da je "uradak malo drugačiji od pobjednika".
Oglasila se i tvrtka Urbane ideje koja je na projektu surađivala s poznatim japanskim arhitektonskim studijem Kengo Kuma & Associates.
"Danas su objavljeni rezultati rezultati Arhitektonskog natječaja za stadion Maksimir i SRC Svetice. Na istome smo sudjelovali zajedno sa svjetski poznatim japanskim studijom za arhitekturu KENGO KUMA & ASSOCIATES kojima i ovim putem još jednom zahvaljujemo na odličnoj i poučnoj suradnji. Ostalim sudionicima čestitamo, znamo da nije bilo lako ispuniti sve propozicije ovog zahtjevnog natječaja u zadanom roku. Također se nadamo da će biti još prilike kako bi Zagreb u budućnosti možda jednom i postao prepoznatljiv na arhitektonskoj karti svijeta", napisali su.
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