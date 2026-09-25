Putin: Oni su počeli, na svakom bojištu. Moraju osjetiti ruske osvetničke udare

MIKHAIL METZEL/AFP

Ruski predsjednik Vladimir Putin u petak je rekao da svi prijedlozi za kraj četiri i pol godine dugog rata s Ukrajinom ostaju na stolu, no da Moskva još mora procijeniti koji su u njezinom najboljem interesu, prenijele su ruske novinske agencije.

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U obraćanju ruskim novinarima Putin je rekao da je Moskva bila spremna nastaviti pregovore s Kijevom nakon što prođu parlamentarni izbori, no da je Ukrajina tijekom njih napala Moskvu i pogodila birališta.

Ruski predsjednik rekao je da je Ukrajina ta koja je pokrenula napade te da će sada morati za to platiti cijenu, prenosi Reuters.

„Oni su ti koji su započeli. Svugdje, na svakoj bojišnici. Jesu li to igračke, dječja igra?”.

„Stoga ih treba primorati da osjete ruske osvetničke udare i shvate da nikakve provokativne akcije, nikakvo raspirivanje situacije radi ostvarivanja rezultata neće upaliti. Samo si pogoršavaju situaciju.”

Dodao je da upravo takvi postupci stoje iza ukrajinskih poziva na prekid vatre i nastavak pregovora.

„Svi su oni na stolu. Sve je moguće”, rekao je.

„No, nakon svega što su učinili, ipak ćemo morati pažljivo razmisliti o tome kako moramo odgovoriti”.