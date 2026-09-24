BOGATE VLAKNIMA I MINERALIMA
Datulje nisu samo slatkiš: Evo zašto ih vrijedi uvrstiti u prehranu
Datulje su prirodno slatko voće bogato vlaknima, kalijem, magnezijem i različitim biljnim spojevima, zbog čega mogu biti zanimljiv dio uravnotežene prehrane.
Posljednjih godina datulje se često predstavljaju gotovo kao čudotvorna namirnica pa se mogu pronaći tvrdnje da pomažu kod svega, od probavnih tegoba i umora do visokog kolesterola i reguliranja šećera u krvi.
Ipak, iako imaju nekoliko svojstava zbog kojih zaslužuju mjesto na jelovniku, nisu lijek niti postoji znanstvena osnova da ih se naziva najzdravijim voćem na svijetu.
Jedna od njihovih najvećih prednosti su vlakna. Ona imaju važnu ulogu u normalnom funkcioniranju probavnog sustava i pridonose redovitom pražnjenju crijeva, a istodobno predstavljaju hranu za dio korisnih bakterija koje žive u crijevima.
Datulje sadrže i značajne količine kalija, minerala važnog za normalan rad mišića i živčanog sustava te održavanje normalnog krvnog tlaka. Osim toga, u njima se nalaze magnezij i različiti biljni spojevi s antioksidativnim svojstvima, među kojima su polifenoli i flavonoidi.
Konzumiranje datulja na prazan želudac nekome može odgovarati. Budući da su bogate ugljikohidratima, organizmu relativno brzo osiguravaju energiju, dok vlakna mogu pridonijeti osjećaju sitosti i normalnoj probavi.
Slatke su, ali priča sa šećerom nije tako jednostavna
Datulje prirodno sadrže dosta šećera, zbog čega osobe s dijabetesom često pretpostavljaju da ih moraju potpuno izbjegavati.
Pregled dostupnih istraživanja pokazao je da se glikemijski indeks različitih vrsta datulja znatno razlikuje. U malom broju randomiziranih istraživanja njihova konzumacija nije dovela do pogoršanja kontrole šećera u krvi ni povećanja tjelesne težine kod osoba s dijabetesom tipa 2.
Jedna je metaanaliza također pronašla moguće povoljne učinke na pojedine pokazatelje glikemije, no autori naglašavaju da je broj dostupnih istraživanja malen i da među njima postoje velike razlike.
Moguće koristi i za kolesterol
Postoje i istraživanja koja upućuju na to da bi redovita konzumacija datulja mogla povoljno utjecati na pojedine masnoće u krvi.
U jednom pregledu istraživanja zabilježeni su mogući pozitivni učinci na ukupni i LDL kolesterol.
Zanimljiva poveznica s trudnoćom
Datulje se tradicionalno konzumiraju tijekom trudnoće, osobito pred porod. U izvornom tekstu navodi se preporuka od šest do sedam datulja dnevno tijekom posljednjih tjedana trudnoće te se ona povezuje s lakšim i kraćim porodom.
Postoje istraživanja koja su proučavala tu povezanost i zabilježila moguće koristi, ali datulje se ne bi trebalo predstavljati kao pouzdan način za olakšavanje poroda. Trudnice bi veće promjene u prehrani, posebno ako imaju gestacijski dijabetes ili druge zdravstvene probleme, trebale uskladiti s liječnikom.
Mogu zamijeniti industrijske slatkiše
Jedna od praktičnih prednosti datulja nema mnogo veze s raznim zdravstvenim obećanjima. One mogu biti dobra alternativa slatkišima.
Zbog prirodne slatkoće često se koriste u desertima bez dodanog šećera, a mogu se kombinirati s orasima, bademima i drugim orašastim plodovima.
Vlakna pridonose osjećaju sitosti, ali to ne znači da same po sebi dovode do mršavljenja. Ako se jedu u velikim količinama, njihov energetski unos brzo raste, zbog čega je važna umjerenost.
Nisu lijek, ali jesu vrijedna namirnica
Datulje osiguravaju vlakna, kalij, magnezij i različite biljne spojeve, mogu biti praktičan izvor energije i predstavljaju nutritivno zanimljiviju zamjenu za mnoge industrijske slatkiše.
Upravo ih tako možda i treba promatrati – ne kao čudotvorni lijek iz prirode, već kao hranjivu namirnicu koja, u odgovarajućoj količini, može biti dio zdrave prehrane.
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