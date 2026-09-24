Cruise poznaje princa i princezu već niz godina, a upoznao je i Williamovu majku, princezu Dianu, te je 1997. prisustvovao njezinu pogrebu. Catherine je na premijeri u utorak nosila Dianine viseće naušnice s biserima, kao i ametistnu ogrlicu tipa sautoir pokojne kraljice majke.