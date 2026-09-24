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obnovili prijateljstvo

FOTO / Princeza od Walesa se pojavila uz Toma Cruisea, ali svi su gledali jedan detalj na njoj

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24. ruj. 2026. 08:35
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Director Alejandro G. Iñárritu, from left, Britain's Prince William, Britain's Kate, Princess of Wales and Tom Cruise at the World premiere for the film "Digger" in London
Scott A Garfitt/Invision/AP

Princ i princeza od Walesa obnovili su prijateljstvo s Tomom Cruiseom na premijeri najnovijeg filma holivudske zvijezde u utorak u Londonu.

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Tom Cruise primio je Catherine, princezu od Walesa, za ruku dok su razgovarali i smijali se na crnom tepihu – umjesto tradicionalnog crvenog – uoči svečane kraljevske projekcije filma Digger na Leicester Squareu, piše BBC.

Cruise poznaje princa i princezu već niz godina, a upoznao je i Williamovu majku, princezu Dianu, te je 1997. prisustvovao njezinu pogrebu. Catherine je na premijeri u utorak nosila Dianine viseće naušnice s biserima, kao i ametistnu ogrlicu tipa sautoir pokojne kraljice majke.

Cruise je pohvalio princa Williama zbog njegova „sjajnog sakoa“, misleći na prinčev crni baršunasti sako. Catherine je nosila ljubičastu haljinu Jenny Packham dugu do poda. Među drugim velikim zvijezdama na premijeri bio je i David Beckham, zajedno sa sinovima Cruzom i Romeom.

Britain's Kate, Princess of Wales, centre left, and Britain's Prince William, centre right, speak with Tom Cruise, front left, and director Alejandro G. Iñárritu at the World premiere for the film "Digger" in London, Tuesday
Scott A Garfitt/Invision/AP

U filmu Digger Cruise se preobražava u sijedog naftnog magnata koji mora sanirati ekološku štetu koju je prouzročio, a film je režirao oskarovac Alejandro González Iñárritu. Cjelovite kritike još nisu objavljene, no prve reakcije kritičara na društvenim mrežama podijeljene su.

Anne Thompson iz IndieWirea opisala ga je kao „hrabar i prekrasan umjetnički film koji neće osvojiti široku publiku, ali bi mogao najbolje proći kod Akademije“, misleći na glasače za Oscare.

No urednik Awards Radara Joey Magidson rekao je da je film „zbrka“ i da „nije bio ugodan za gledanje“. Film će u britanska i američka kina stići 2. listopada.

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film digger filmska premijera kraljevska obitelj princ william princeza charlotte princeza od walesa tom cruise

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