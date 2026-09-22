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Tragičan kraj

Obdukcija otkrila uzrok smrti Hayden Panettiere

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N1 Info
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22. ruj. 2026. 17:05
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Hayden Panettiere. (AP Photo/Matt Sayles, File)
AP Photo/Matt Sayles

Glumica Hayden Panettiere, poznata po ulogama u serijama Heroes i Nashville, preminula je od posljedica toksičnog djelovanja fentanila, Xanaxa i nekoliko drugih tvari, pokazala je obdukcija.

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Prema nalazu mrtvozornika okruga Greenville u američkoj saveznoj državi Južnoj Karolini, smrt 36-godišnje glumice proglašena je nesretnim slučajem. Obdukcijom nisu pronađene ozljede koje bi mogle pridonijeti njezinoj smrti.

Panettiere je pronađena bez svijesti u jednom objektu u Južnoj Karolini, a preminula je prošlog mjeseca, piše BBC.

U njezinu organizmu, osim fentanila i Xanaxa, pronađen je i metokarbamol, lijek koji se koristi za opuštanje mišića, te kvetiapin, antipsihotik koji se primjenjuje u liječenju određenih psihičkih poremećaja.

Glumica je tijekom života javno govorila o svojim problemima s ovisnošću i zlouporabom različitih supstanci.

Fentanil je sintetski opioid iznimno snažnog djelovanja koji je posljednjih godina povezan sa stotinama tisuća smrti u Sjedinjenim Američkim Državama.

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