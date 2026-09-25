PREPORUKA ŠUMARA
Bijeg od gradske gužve nadohvat ruke: Ovo je 10 skrivenih oaza Medvednice
Šumari iz Uprave šuma Podružnice Zagreb objavili su novu interaktivnu kartu „Šumske oaze Medvednice“ koja okuplja deset posebnih lokacija diljem zagrebačke planine, zamišljenih kao praktičan vodič za sve koji žele istražiti Medvednicu na nov način, izvan uobičajenih ruta.
Karta je dostupna online i besplatna je, a namijenjena je planinarima, obiteljima, biciklistima i svima koji žele otkriti bogatstvo prirode tik uz Zagreb – i pritom podići svijest o vrijednosti Medvednice kao područja koje treba čuvati i za buduće generacije, priopćili su u petak iz Hrvatskih šuma.
Prva preporuka im je Sljemensko (Sokolovo) vrelo – kameno vrelo s klupicom u hladu šume, samo nekoliko koraka od glavne ceste, idealno za kratak predah nedaleko od tornja. Tik uz izvor nalaze se i Šumarske jaslice, nagrađene zlatnom medaljom na natjecanju 100 jaslica u Rimu koje se mogu razgledati u božićnom periodu i svakako ih vrijedi pogledati uživo.
Nedaleko od njih, u blizini Činovničke livade, krije se Orkestar šume – neobična šumska pozornica smještena među stablima, koja na poseban način spaja prirodu i kulturu. U blizini možete naići i na Malu Hunjku, gdje se šuma otvara u prostranu livadu, stvarajući ugodan prostor za predah i boravak na otvorenom. Do lokacije je lako doći, a na klupicama možete uživati u miru, zelenilu i svježem planinskom zraku te se opustiti nakon šetnje, poručuju šumari.
Kada se krene od Sljemena u smjeru Zagreba prema Grafičaru, nalazi se klon Gupčeve lipe, potomak slavne lipe iz Stubice, a ako se uputi prema gradu Sljemenskom cestom, UŠP Zagreb predlaže posjet Vidikovcu na proplanku okruženom mladom šumom čiji rast posjetitelji mogu pratiti iz godine u godinu. Malo nizbrdo je izvor Snopljak – mirni kutak s vodom nadomak najpoznatijih sljemenskih staza, savršen za odmor usred izleta.
Prema Zagorju, uz cestu prema Stubičkim toplicama, na rubu šume, nalazi se Mali Vrh, mirna livada idealna za kratki predah i uživanje na otvorenom, a do te lokacije se stiže makadamskim putem. Još jedan skriveni kutak Medvednice u blizini je ojzekov izvor okružen šumom i zelenilom. Na zapadnim obroncima Medvednice, na cesti od Gornje Bistre do Kraljevog Vrha smjestilo se Risovo polje - jezero, "klupica i mir koji pruža okolna šuma idealni su za kratki odmak od puta i uživanje u prirodi".
"Čar Medvednice je upravo njena pristupačnost i činjenica da je uvijek na dohvat ruke svima onima koji žele pobjeći od gradskog asfalta. Samo par koraka u njene šume dovoljno je da buka prometa utihne, a mirisi prirode zamijene ispušne plinove i smog. Medvednica predstavlja pluća Zagreba i mjesto gdje se već godinama Zagrepčani šeću istim stazama. Uprava šuma Podružnica Zagreb vas poziva da nastavite tu tradiciju", poručuju iz Uprave šuma Podružnice Zagreb.
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