Bijeg od gradske gužve nadohvat ruke: Ovo je 10 skrivenih oaza Medvednice

Prema Zagorju, uz cestu prema Stubičkim toplicama, na rubu šume, nalazi se Mali Vrh, mirna livada idealna za kratki predah i uživanje na otvorenom, a do te lokacije se stiže makadamskim putem. Još jedan skriveni kutak Medvednice u blizini je ojzekov izvor okružen šumom i zelenilom. Na zapadnim obroncima Medvednice, na cesti od Gornje Bistre do Kraljevog Vrha smjestilo se Risovo polje - jezero, "klupica i mir koji pruža okolna šuma idealni su za kratki odmak od puta i uživanje u prirodi".