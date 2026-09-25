nazdravite ružičastim koktelom
Parade, knjige i ružičasta svjetla: Slavi se Dan Dolly Parton
Diljem svijeta zajednice su petak posvetile odavanju počasti omiljenoj country pjevačici. Dan se obilježava 25. rujna, što je svojevrsna posveta Partoninu velikom hitu „9 to 5“.
Ulijte si šalicu ambicije. Danas je Dan Dolly Parton, piše AP.
Parton, koja je prošlog mjeseca preminula od raka u dobi od 80 godina, tijekom desetljeća izgradila je impresivnu ostavštinu kao kantautorica, glumica, filantropkinja i poduzetnica – ostavivši iza sebe mnoštvo načina, velikih i malih, na koje joj se može odati počast.
Stoga, bilo da ćete iz ormara izvući odjeću ukrašenu štrasom, darovati knjigu ili nazdraviti ružičastim koktelom, evo kako možete proslaviti Dan Dolly Parton.
Pridružite se proslavi
U SAD-u sve veći broj saveznih država i lokalnih vlasti proglašava 25. rujna godišnjim Danom Dolly Parton, od Kalifornije do njujorške gradske četvrti Manhattan. U proglasima se ističu Partonina uspješna karijera i njezina cjeloživotna predanost promicanju pismenosti.
U Nashvilleu, gdje je Parton živjela od svoje 18. godine, grad će pjevačici odati počast ružičastom rasvjetom i plakatima, a građanima će dijeliti naljepnice, bedževe i straničnike. Southwest Airlines u međuvremenu je najavio da će u petak za putnike i zaposlenike organizirati karaoke nadahnute Parton. Vlasti savezne države Tennessee i lokalne vlasti trenutačno rade na tome da zračnu luku nazovu po njoj.
„Utjecaj Dolly Parton na Nashville osjećat će se generacijama – kroz glazbu koju nam je podarila, ljude kojima je pomogla i primjer koji nam je ostavila“, rekao je gradonačelnik Nashvillea Freddie O’Connell u priopćenju. „Pokazala nam je da brinuti se za zajednicu znači biti tu jedni za druge.“
U New Orleansu će skupina Krewe of Dolly predvoditi povorku kroz Francusku četvrt u čast Parton.
U San Franciscu organizatori pak pripremaju javno događanje u središtu grada pod nazivom „Dolly Day“, zamišljeno kao proslava života koja će uključivati „glasno pjevanje, dotjerivanje i malo više ljubaznosti nego inače, njoj u čast“.
Darujte knjigu programu Imagination Library
Onima koji su u petak prikovani za svoj pravi posao „od devet do pet“ možda neće biti lako pobjeći na neku od proslava. Umjesto toga, mogu slijediti Partonin primjer velikodušnosti.
Parton je jednom od svojih životnih misija učinila poboljšanje pismenosti kroz program darivanja knjiga Imagination Library. Program se brzo proširio te se danas djeci u SAD-u, Kanadi, Ujedinjenom Kraljevstvu, Irskoj i Australiji svakog mjeseca šalje više od milijun knjiga.
Imagination Library poziva javnost da na Dan Dolly Parton izravno donira lokalnim partnerima programa ili pomogne pokrenuti novi program u svojoj zajednici.
„Za Dolly je pomaganje drugima uvijek bilo osobno i dolazilo je iz srca“, rekao je Jeff Conyers, predsjednik Zaklade Dollywood. „Duboko je vjerovala u pomaganje ljudima, osobito djeci, i uvijek je smatrala da, ako ste u mogućnosti pomoći, onda biste to trebali i učiniti.“
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