Parade, knjige i ružičasta svjetla: Slavi se Dan Dolly Parton

„Utjecaj Dolly Parton na Nashville osjećat će se generacijama – kroz glazbu koju nam je podarila, ljude kojima je pomogla i primjer koji nam je ostavila“, rekao je gradonačelnik Nashvillea Freddie O’Connell u priopćenju. „Pokazala nam je da brinuti se za zajednicu znači biti tu jedni za druge.“