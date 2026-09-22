Arnaud Denis
Francuski glumac i redatelj eutanaziran u Belgiji: "Gotov sam s medicinskim zlostavljanjem"
Francuski glumac i redatelj Arnaud Denis preminuo je u utorak u Belgiji nakon što je zatražio eutanaziju zbog dugotrajnog i, prema njegovim riječima, nepodnošljivog trpljenja. Imao je 43 godine.
Denis je nakon operacije preponske kile 2023. godine pretrpio ozbiljne komplikacije. U srpnju te godine ugrađena mu je polipropilenska mrežica za sanaciju kile, nakon čega su se pojavili brojni zdravstveni problemi.
Njegov odvjetnik Philippe Courtois potvrdio je da je glumac eutanaziju obavio u Namuru nakon konzultacija s trojicom liječnika, piše Euronews.
"Njegovo tijelo više ga nije moglo nositi. Izgubio je kontrolu nad njim. Njegova smrt posljedica je intenzivne boli koju je trpio mjesecima", rekao je Courtois za AFP.
Implant morao biti uklonjen u SAD-u
Nakon ugradnje mrežice Denis je počeo osjećati brojne nuspojave, zbog kojih je u travnju 2024. godine u Sjedinjenim Državama podvrgnut operaciji uklanjanja implantata.
Liječnici su mu potom dijagnosticirali mijalgični encefalomijelitis, u sklopu takozvanog ASIA sindroma, upalne reakcije povezane s izloženošću određenom adjuvansu. Prema njegovim liječnicima, implantat je mogao izazvati dugotrajnu upalu i poremetiti funkcioniranje imunološkog sustava.
Početkom 2026. godine Denis je u razgovoru za francuski dnevni list Dauphiné Libéré opisao koliko mu se život promijenio.
"Više ne mogu napustiti svoj dom, nemam društveni život, zapravo nemam nikakav život. Više nemam ništa što bi činilo dostojanstven život čovjeka. I sve je gore. Živim kao pacijent obolio od raka u terminalnoj fazi. Liječnici mi više nemaju što ponuditi", rekao je tada.
Podnio prijavu zbog komplikacija
Denis je u siječnju ove godine podnio kaznenu prijavu pariškom državnom odvjetništvu zbog, kako je naveo, "nenamjerno nanesenih ozljeda". Postupak je krajem kolovoza obustavljen uz obrazloženje da nije utvrđeno dovoljno elemenata za kazneno djelo.
Nakon što je zaključio da više ne vidi drugi način za prekid patnje, odlučio je zatražiti eutanaziju u Belgiji. U ožujku je primljen na odjel palijativne skrbi u jednoj belgijskoj bolnici, gdje je čekao odobrenje zahtjeva.
Njegov odvjetnik slučaj je nazvao "prešućenim javnozdravstvenim skandalom", tvrdeći da su tisuće pacijenata izložene potencijalno rizičnim implantatima bez dovoljno jasnih informacija i pravog informiranog pristanka.
Courtois je pritom naveo da je proizvođač Medtronic u pismu Denisu priznao kako implantati za ojačavanje trbušne stijenke mogu biti povezani s akutnom i kroničnom postoperativnom boli. Taj je mogući neželjeni učinak naveden u uputama za medicinske stručnjake, ali odvjetnik tvrdi da pacijenti o njemu nisu dovoljno informirani.
Pokrenuo grupu za osobe s komplikacijama
Denis je osnovao i grupu pod nazivom "Francuske žrtve hernijske protetike", koja je putem društvenih mreža prikupila stotine svjedočanstava ljudi koji tvrde da su nakon ugradnje sličnih implantata imali ozbiljne nuspojave.
Glumac je prije smrti govorio o svojoj odluci da okonča život eutanazijom.
"Čovjek duboko u sebi zna kada je osuđen na propast", rekao je početkom godine.
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