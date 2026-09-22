Francuski glumac i redatelj eutanaziran u Belgiji: "Gotov sam s medicinskim zlostavljanjem"

Courtois je pritom naveo da je proizvođač Medtronic u pismu Denisu priznao kako implantati za ojačavanje trbušne stijenke mogu biti povezani s akutnom i kroničnom postoperativnom boli. Taj je mogući neželjeni učinak naveden u uputama za medicinske stručnjake, ali odvjetnik tvrdi da pacijenti o njemu nisu dovoljno informirani.