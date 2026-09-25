Mali trgovac: "Mi smo dramu sa sidrenim cijenama već prošli. Očekujte veće troškove i gorčinu u želucu"

"U dućanu imam tri tisuće artikala. Moram nazvati čovjeka koji mi radi informatičku podršku. On kaže kako se zbog sidrenih cijena sve postavke moraju promijeniti da bi funkcioniralo kao prije. Pa onda treba prilagoditi ispis etikete koja sada mora biti 1x3 centimetra umjesto 1,7x2,5 centimetra. Puno natezanja, ukratko. Pa kada je sve bilo pripremljeno, donio sam tih 3.000 isprintanih etiketa u trgovinu, a moje djelatnice kada su to vidjele iste sekunde su počele vrištati: Ima posla, nemaju vremena, dolaze kupci... I sve to stoji. No nekako smo i tu razinu prešli, sve sam ih počastio. A onda, dva tjedna kasnije vidim - sad lupam bezveze - da ispod sredstva za čišćenje u crvenoj boci stoji etiketa, a ispod onog u zelenoj boci je nema. Pala je, izgubila se, netko ju je ukrao... tko zna? A da je došao inspektor, minimalna kazna bila bi 3.000 eura."